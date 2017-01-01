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Çocuk Şenliği" projesi işbirliği protokolü



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Çocuk Şenliği" projesi işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı akademisyen ve öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklara, beslenme, sağlıklı yaşam, yardımlaşma ve paylaşma gibi temel konuları, tiyatro, dans, müzik, resim, gibi sanatsal etkinlikler yoluyla öğrenme ortamlarını daha etkili bir hale getirerek öğretecekler. Senato Odası'nda gerçekleştirilen törende işbirliği protokolü, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım tarafından imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, törende yaptığı konuşmada Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmaktan ve sosyal içerikli projelerde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırklareli Üniversitesi ile bundan sonra da faydalı işbirlikleri yapmak istediklerini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım ise, projenin başarılı olması temennisinde bulunarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Protokol törenine, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Buket Aşkın, Öğretim Görevlisi Elveda Kuyucak ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Veysi Bora katıldı.

(KA-MEF-Y)



03.05.2017 16:00:17 TSI

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