Başkan Karaçanta'nın Türkçülük Günü mesajı

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Milliyetçilik Haftası ve 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaçanta, mesajında, mücadeleler verilerek çileler çekildiğini, bütün bu acıların tek bir ortak noktasının Türk milliyetçiliğinin bu topraklardan silinmemesi için mücadele etmek olduğunu belirtti.

Yıllardır hain odakların tek bir hedefi olduğuna dikkati çeken Karaçanta, şunları kaydetti: "O da Türkiye Cumhuriyeti 'nin yıkılması ve parçalanması oyunudur. İşte bu oyunlara karşı gelen, bütün maddi ve manevi gücüyle kendini siper eden Türk milliyetçilerine 1944 yılında, onları sindirmek için tutuklamalar yapıldı. Ama unuttukları bir nokta vardı. Kürşat yürekli, tunç bilekli yiğitlerin kalplerindeki iman aşkı, Türklük gurur ve şuuruydu. Yılmadılar mücadelelerine her zaman devam edip bu kutlu direnişi başlattılar. Alparslan Türkeş oldular kutlu direnişi devam ettirip Türkçülük-Turancılık ateşini Türk milletinin kalplerine nakşettiler. Hüseyin Nihal Atsız oldular Türk Milliyetçiliğini Altay dağlarının eteklerine çıkardılar. Elbette ki bundan sonra da aynı şekilde, varlık ve bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf edecek kuvvet ve kudrete de sahip olacaktır. Bunu da her zaman olduğu gibi bu milletin fedakar, cefakar ama hep asil ve vakur evlatları olan milliyetçiler sağlayacaktır."

03.05.2017 16:00:53 TSI

