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Nevşehir Lisesi öğrencileri TÜBİTAK bilim fuarı açtı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:52
Nevşehir Lisesi öğrencileri TÜBİTAK bilim fuarı açtı
Nevşehir Lisesi öğrencileri TÜBİTAK bilim fuarı açtı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Lisesi öğrencileri tarafından TÜBİTAK bilim fuarı açıldı.
Okul spor salonunda açılan 4006 TÜBİTAK bilim fuarında öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden ilginç projeler sergileniyor. Nevşehir Lisesi öğrencileri tarafından açılan bilim fuarına okul müdürleri ve öğretmenler büyük ilgi gösterirken öğrenciler sergiyi gezen ziyaretçilere hazırlamış oldukları projeler hakkında bilgiler veriyor.
Okul Müdürü Muhammed Orçin yapmış olduğu açıklamada öğrenciler tarafından açılan bilim fuarına öğrencilerin büyük ilgisi olduğunu ifade ederken TÜBİTAK bilim fuarının iki gün boyunca ziyarete açık kalacağını söyledi.
(COŞ-SK)

03.05.2017 16:01:40 TSI
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