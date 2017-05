YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da 'Kendini Arayan Adam' konferansı

Van'da 'Kendini Arayan Adam' konferansı



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Eğitim Bir-Sen 2. Nolu Şube tarafından 'Kendini Arayan Adam' konulu bir konferans düzenlendi.

Üç oturum şeklinde gerçekleşen konferansın ilk oturumu Merkez İmam Hatip Lisesi, ikincisi oturumu Tuşba Belediyesinin konferans salonu ve üçüncü oturumu ise YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde yapıldı. Eğitimci Yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul'un konuşmacı olarak katıldığı konferansa Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nuri Bekiroğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Memur-Sen'e bağlı sendika başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, bugünlere kolay gelinmediğini belirterek, "16 Nisan'da ciddi bir badire atlattık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz'un kahramanları olan sizler, bu memleketin gerçek sahipleriyiz. Bir mekân mukimleri ile değer kazanır. Hamd olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin 780 bin kilometrekaresinde inanıyoruz ki tüm Müslümanların bu asırda tek lideri gibi görünen ve bütün mazlumların da sesi olan Cumhurbaşkanımızın tekrar yuvasına geri gelmesiyle ve memleketimiz üzerindeki karabulutların bir bir kalkacağı günleri hep beraber göreceğiz. Bizler bir an evvel Ayasofya'nın açılmasını ve bu güzel topluluğun görmesini isteriz. Çünkü Avrupa her şeyde içimize girmiş ve toplumumuzun her kesimini yıkmak ve yakmakla uğraşırken; bizler de kendi küllerimizden yeniden dirilmenin, yeniden yükselmenin ve yeniden bu memleketin başta Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'ın en önemli kalesi olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz" dedi.

Başkan Özgökçe, 'Kendini Arayan Adam' konulu konferansa katılanlara teşekkür etti.

Bir-Sen 2. Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen Van Şube Başkanı'nın konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Eğitimci Yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul, bugüne kadar 5 bin 751. konferansını verdiğini belirterek, ebeveynlere ve öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Konferans, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe tarafından Halit Ertuğrul'a seccade takdiminin ardından sona erdi.

(MD-MSA-Y)



03.05.2017 16:03:04 TSI

NNNN