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Osmaniye'de sağlık çalışanları 'Anne sütünün teşviki' konusunda eğitildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:01
Osmaniye'de sağlık çalışanları 'Anne sütünün teşviki' konusunda eğitildi
Osmaniye'de sağlık çalışanları 'Anne sütünün teşviki' konusunda eğitildi
- Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına yönelik verilen verilen anne sütünün teşviki ve emzirme danışmanlığı eğitimleri tamamlandı

(Fotoğraflı)

Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına yönelik verilen verilen Anne sütünün teşviki ve emzirme danışmanlığı eğitimlerinin tamamlandığı belirtildi.
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi koordinasyonunda eğitimlerin verildiğini belirten Osmaniye Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, verilen eğitimlerde emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesi ve hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi konularında bilgilendirmeler yapıldığını söyledi.
Dr. Musa Çıtırık Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi'nde ÇEKÜS Birimi eğitimcileri tarafından 3 gün emzirme danışmanlığı eğitimi verildiğini belirten Sarı, "Eğitimlerde, 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları' Programı kapsamında tüm Türkiye'de gebelik döneminden başlanarak annelere ilk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında da uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber 2 yaş ve ötesine kadar bebeğini emzirmesi öğütlenmektedir. Bu kapsamda Osmaniye'de emzirme danışmanlığı eğitimi almamış aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, kamu ve özel hastane ile toplum sağlığı merkezlerinde hizmet veren çalışanlara eğitimler verildi" diye konuştu.
Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.
(KSM-Y)

03.05.2017 16:10:25 TSI
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