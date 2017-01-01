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Örnek bahçeler çoğalacak

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:02
Örnek bahçeler çoğalacak
Örnek bahçeler çoğalacak

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsetter Bayram, müdürlüğün teknik personeli ile Sütlüce Köyü çiftçilerinden Adil Yakışık'ın Kapama Elma bahçesini ziyaret etti.
Bayram ayrıca Bakraçboz Köyünde muhtar ve köy halkının katıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Ziyaretleri ile ilgili bilgi veren Bayram, "Sütlüce köyünde bahçesinde ziyaret ettiğimiz Adil Yakışık kendi öz kaynaklarını kullanarak 2009 yılında 6,5 da alanda 1.300 fidan, 2012 yılında da 5 da alanda 900 fidan ile M9 bodur anaçlı Fuji, Grany Smith, Golden, Galaxy Gala çeşitlerini kullanarak kapama elma bahçesi kurmuştur. 2012 yılında Bakanlığımız KKYDP Ekonomik Yatırımlar Projesinden faydalanarak yüzde 50 hibeli soğuk hava deposu yapmış ve 2013 ten bu yana iyi tarım uygulamaları sertifikası almıştır" dedi.
Bayram, "Burada olduğu gibi örnek bahçelerin çoğalması İl Müdürlüğümüz çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Çiftçimiz öz kaynağı ile başladığı yatırımlarına Bakanlığımız destekleriyle devam ederek yıllar içinde büyümeye devam etmiştir. Yeni üretim sezonu tüm üreticilerimize bol ve bereketli geçmesini diliyorum" dedi. Bakraçboz köyündeki toplantıda da Bayram tarafından üretime teşvik etmek, istihdam oluşturmak ve çiftçinin girdi maliyetlerine katkı sağlamak amacıyla uygulanan "Tarımsal Desteklemeler" ve "Tarımsal Programlar" IFAD, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi, yüzde 50 Hibeli Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Bitkisel Üretim Desteklemeleri ve Hayvansal Üretim Desteklemeleri ve İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen çiftçi kursları anlatıldı. Konular hakkında sorular cevaplanarak bilgi alış-verişinde bulunuldu.
(AY-RFK-Y)

03.05.2017 16:11:23 TSI
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