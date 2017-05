YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sırt Çantasıyla 40'dan Fazla Ülke Gezdi

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kulübü tarafından "Sırt Çantasında Bir Hayat" konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan gezgin Kerimcan Akduman, "İlk seyehatim yurt dışına oldu ve hayatım değişti" dedi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, Gezgin Kerimcan Akduman konuşmacı olarak katıldı.

Gezdiği ülkeler ve yaşadığı maceralarını anlatan Akduman, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'daki ülkeler başta olmak üzere 40'dan fazla ülke gezdiğini söyledi.

Gezileri hakkında sürekli sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunduğunu belirten Akduman, "Ailem her zaman seyahati seven bir aile oldu. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım anılar hep seyahatlerde yaşadıklarım. Kendi başıma seyahat etmeye 19 yaşında başladım. İlk yalnız seyahatim yurt dışına oldu ve hayatım değişti" diye konuştu.

Gezmenin keyifli olduğunun altını çizen Akduman, "Gezdiğim ülkelerde ben keyfime bakıyorum genelde. Dünyada her ülkeyi veya şehri görmek mümkün olmaz. Önceliklerimi belirleyip onlara göre belirlediğim ülkelere gidiyorum" dedi.

