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Vatandaşlara Akbaba atış ve tatbikat bölgesi uyarısı



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Akbaba Atış ve Tatbikat alanında 8-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Zırhlı Muharebe Aracı'ndan atış yapılacağından, bölgeye belirtilen tarihlerde can ve mal güvenliği açısından giriş çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars ili sınırları dahilinde bulunan Akbaba atış ve tatbikat bölgesinde 08-12, 15-19, 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında ağır silah (top ve havan), uçaksavar, bomba atar, RPG-7 roketatar ve Zırhlı Muharebe Aracından (ZMA) atışları icra edilecektir" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Söz konusu ağır silah atışlarının icra edileceği gün ve saatlerde koordinatları belirtilen alan, (Yolaçan, Kümbetli, Dikme, Akbaba, Çerme, Esenyazı, Kocabahçe, Verimli, Küçükyusuf, Hacıhalil, Karakale, Gelirli, Azatköy, Ataköy, Karacaören Köyleri) can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz etmektedir. Bu nedenle; vatandaşlarımızın, kamulaştırma işlemleri tamamlanmış bölgelerde hiçbir tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaması, kamulaştırılan araziye giriş-çıkış yapmaması, bölge yakınlarında mühimmata benzer tanımlanamayan cisim bulunduğunda oynanmaması, kurcalanmaması ve bulunduğunda 14.Mekanize Tugay Komutanlığı'na bilgi verilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan atışlar, hava yollarının uçuş emniyeti için hava alanı yönetimi ile koordine yapılması suretiyle gerçekleştirileceği öğrenildi.

(IÇ-AT-Y)



03.05.2017 16:12:29 TSI

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