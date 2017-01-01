YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde basın açıklaması yaptılar

3 Mayıs Türkçülük Günü'nde basın açıklaması yaptılar



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Orhun Türkçüler Derneği Edirne Şubesi, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde Atatürk Anıtında basın açıklaması yaptı.

Orhun Türkçüler Derneği Edirne Şubesi üyesi Tolunay Orman, basın açıklamasında Türkçülüğün tarihinden bahsederek, "3 Mayıs Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana kadar yalnız duygu ve düşünce olan edebi ve ilmi sınırları pek de aşmayan Türkçülük, 1944 yılının 3 Mayıs'ında hareket oluverdi. Ali Suaviler, Süleyman Paşalar, Mehmet Eminler, Ziya Gökalplar, Rıza Nurlar yalnız duygu, düşünce, iş Türkçüsüydüler. Hareket Türkçüsü olmamışlardı. Çırağan baskısını Türkçü Ali Suavi'nin siyasi bir hareketiydi. Bunun Türkçülükle ilgisi yoktu. Sıhhiye vekili olduğu zaman gayri Türkleri atarak yerine Türkleri yetiştiren Rıza Nur fiili Türkçülük yapıyordu. Fakat bu da hareket değildi. Türkçülükte ilk hareketi 3 Mayıs 1944 Çarşamba günü, Ankara'daki birkaç bin meçhul Türk genci yaptı. Bu bakımdan Türkçülük tarihinde onların bir hususi bir şerefi vardır" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 40 kişi, bozkurt işareti yaparak hep birlikte Türkçü andını okudu.

(EY-MK-Y)



03.05.2017 16:13:41 TSI

NNNN

