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İzmit Belediyesi 19 işyerini kiraya verdi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesinde 19 işyerinin kiralama ihalesi yapıldı.

Emine Zeybek Başkanlığındaki Belediye Encümenindeki kiralama ihalesinde 19 yerin 11'i kiraya verilirken kiralanamayan yerler için önümüzdeki günlerde tekrar ihale yapılacağı kaydedildi. Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki süs bitkileri satış yerinin kiralama ihalesinde büyük çekişme yaşandı. Bin 865 TL aylık muhammen bedelle ihaleye çıkan süs bitkileri satış yerine 2 talipli çıktı. Büyük çekişme içinde geçen ihaleyi 5 tur sonunda Kips İnşaat firması aylığı 6 bin 75 TL'yle kazandı. Kira süresi 3 yıl olan söz konusu yerin bir yıllık kira bedelinin peşin ödeneceği öğrenildi.

İhalede Cumhuriyet Mahallesindeki büfe aylığı 2 bin 400 TL'ye Emine Kılıç tarafından, Erenler Mahallesi Akçakoca Konutlarındaki büfe aylığı 2 bin 155 TL'ye Engin Duman tarafından, Yenidoğan'daki büfe çay bahçesi aylığı 150 TL'ye İsmail Şanlı tarafından, Körfez Mahallesi'ndeki taksi durağı aylığı 200 TL'ye Turhan Demirtaş tarafından, Kozluk Mahallesi'ndeki taksi durağı aylığı 237 TL'ye Osman Güven tarafından, Kozluk Mahallesi D-100 karayolu kenarındaki simit satış yeri aylığı 350 TL'ye Ayhan Aslan tarafından, yine aynı bölgedeki simit satış yeri aylığı bin 500 TL'ye İlker Uzun tarafından, Yenidoğan'daki dernek lokali aylığı 125 TL' Yenidoğan Serdar Spor Kulübünce, Yenişehir Mahallesindeki dernek lokali aylığı 250 TL'ye İzmit Ziraat Odası tarafından, Bekirdere Çağlar Sokak'taki dernek lokali aylığı 150 TL'ye KAMADER tarafından kiralandı.

(İG-RFK-Y)



03.05.2017 16:14:09 TSI

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