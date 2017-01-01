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Fransızlar Kayseri İle Ticaret Hacmini Artırmak İstiyor



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KAYSERİ (İHA) - Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Sylvaın Berger, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.

Oda çalışmaları ve Kayseri Sanayisi hakkında Fransız Müsteşara bilgiler veren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası'nın yaklaşık bin 300 üyesi olduğunu ve bunlardan yaklaşık 60 firmanın Fransa ile ticaret yaptığını söyledi.

Başkan Büyüksimitci, 2019 yılında Kayseri'den Fransa'ya yaklaşık 36 milyon dolarlık ihracat, 6 milyon dolar civarında da ithalat yapıldığını, ihracat kalemlerinin mobilya, demir çelikten mamul eşyalar, tekstil ve diğer ürünlerden oluştuğunu belirterek, iki ülke arasında ciddi iş potansiyeli olduğunu, bu potansiyeli ortaya çıkarmak adına da bugünkü ziyaretin önemli olduğunu söyledi.

Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Sylvaın Berger ise, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldiğini ve bu bağlamda Kayseri Sanayi Odası'na da bir nezaket ziyareti gerçekleştirmek istediklerini belirterek, Kayseri ile Fransa arasındaki dış ticaret rakamlarının oldukça düşük olduğunu ve mevcut potansiyeli yansıtmadığını söyledi.

İki ülke arasında çok güçlü bir işbirliği olduğunu ve şu anda sürecin gayet iyi gittiğini ifade eden Fransız Müsteşar Berger, iki ülkenin yapısının birbirine çok benzediğini ve birbirlerini çok iyi tamamladıklarını belirterek, "Büyük ölçekli firmalar zaten işlerinin kendileri yürütüyorlar. Bizim burada orta ve küçük ölçekli firmaları desteklememiz gerekiyor. Aslında Türkiye'de ortak iş yapabileceğimiz birçok proje var. Fransızlar birçok konuda ihtiyatlı davranıyorlar. Önemli olan bir Fransız firmasını buraya getirebilmek. Ben inanıyorum ki ondan sonra devamı gelecektir. Bizde bu işbirliğinin gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi.

(AÖ-Y)



03.05.2017 16:17:32 TSI

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