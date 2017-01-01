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Kastamonu'da turizm değerlendirme toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Valiliği ile Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Mevlüt Beyri Bey Konukevinde Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları, kaymakamlar, STK temsilcileri, turizm işletmecileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Turizm Değerlendirme Toplantısının açılışında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, "Bir araya gelmemiz gerekiyor ve sorunları hep birlikte konuşmamız gerekiyor. Bundan önce birçok turizmle ilgili toplantılar yapılmış ama hepsi sonuç raporu şeklinde bir kitapçığın içinde kalmış maalesef. Bugünkü toplantımız ilkeler ile prensiplerden ziyade, yapılması gerekenler üzerine odaklanmalıdır. Sorunlar söylenirken, çözüm önerileri de eklenmelidir. Yol haritasına göre hangi kurum ne yapacak, hangi işletmeci ne yapacak ve eksikler nasıl giderilecek önümüzde hedef olarak durmalı. Kurumlar çalışma programın da yol haritasına göre yapmalıdır. Bir önceki toplantıda gündeme gelen 'turizm sektöründe çalıştırılacak yetişmiş eleman bulamıyoruz' konuydu. Müteşebbisin yaşadığı sorunu, eğitimi vermesi gerekenler kurumlar çözecektir" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, turizm verilerine baktıkları zaman inişli ve çıkışlar olduğunu belirterek, son zamanlarda da ciddi anlamda bir ilerleme kaydettiklerini belirtti. Bunu alt yapı sorunlarının halledilmesine bağlayan Tahsin Babaş, "Bunun en önemli etkenleri alt yapı sorunu halledilmesi bizim için en önemli etkenlerden bir tanesi. Özellikle turizm mastır planı ile ilgili hazırlanmasında üniversitemiz ciddi anlamda yol kat edeceğine inanıyorum. Ne yapacağımızı bilmemiz lazım. Hep konuşuyoruz ama harita önümüze koyamadık. Bizim en büyük sorunumuz yol güzergahını biran önce yapmalıyız. Ne yapacağımızı bilirsek bu konuyu çokta tartışmayız" diye konuştu.

Kastamonu İl Kültür Turizm Müdürü Ziver Kaplan da, tarih, doğa ve kültür kenti olan 7 bin yıllık geçmişe sahip Kastamonu'nun turizm bakımından oldukça şanslı bir il olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Ilgaz dağının arkasında ki saklı kent olarak diye nitelendirdiğimiz son derece önemli ve Karadeniz'in en uzun sahiline sahip ilimiz yüzde 70 orman ve bitki örtüsüyle yine Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden birisi. Toplantımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum"

Konuşmaların ardından Vali Karadeniz başkanlığında "Turizm Çeşitliliğine Göre Mevcut Durumun Değerlendirilmesi, Destinasyonların Belirlenmesi, Turizm Potansiyeli Olan Yerlerin Turizme Kazandırılması, Tesisleşme, Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi ve Personelin Eğitimi, Ekoturizm, Ulaşım ve Diğer Altyapı Sorunları, Tanıtım Stratejileri ile Turizm Fuarları ve Kastamonu Günleri" hakkında davetliler tarafından görüşler bildirildi.

(Vİ-RFK-Y)



03.05.2017 16:19:41 TSI

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