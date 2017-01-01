Türkiye finallerine son bir maç
(Fotoğraflı)
Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Kültür Koleji Genç Kızlar (B) Basketbol Takımı Türkiye Finalleri eleme ilk maçında evinde Eskişehir Gelişim Kolejini yenerek büyük avantaj sağladı.
Kültür Koleji Genç Kızlar (B) Basketbol Takımı okul sporları Türkiye Finalleri Eleme Maçında Eskişehir Gelişim Kolejiyle karşılaştı. Düzce 18 Temmuz Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakada Kültür Koleji baştan sona üstün götürdüğü maçın ilk periyodu 20-9 önde geçti ikinci periyoda farkı açan Kültür Koleji devreye 41-14 üstün girdi üçüncü periyodu 57-23 tamamlan karşılaşmayı Kültür Koleji 74-29 yenerek ikinci maç için rakibine gözdağı verdi. Son 8 play off ikinci maçı 9 Mayıs Salı günü Eskişehir'de oynanacak.
(AY)
03.05.2017 16:19:46 TSI
NNNN