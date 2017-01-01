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Başkan Togar: "2017 dolu dolu bir hizmet yılı olacak"

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:11
Başkan Togar: "2017 dolu dolu bir hizmet yılı olacak"
Başkan Togar: "2017 dolu dolu bir hizmet yılı olacak"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 2017'nin dolu dolu bir hizmet yılı olacağını söyledi.
Başkan Hasan Togar, Tekkeköy Belediyesi Saklı Bahçe Sosyal Tesislerinde kırsal mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları, Tekkeköy Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, 31 kırsal mahallenin muhtarı katıldı.

"Belediyenin tüm imkanları mahallelerimizin hizmetinde"
Belediyenin tüm imkânlarının muhtarların ve mahallelerin hizmetinde olduğunu ve ayrım yapmadan her mahalleye eşit hizmet götürme gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Togar, "Belediyenin kaynaklarını adil bir şekilde halka hizmet için seferber ediyoruz. Mahalle muhtarlarımız bizlerin mesai arkadaşlarımız, muhtarlarla işbirliği ve uyum içinde çalışarak çok güzel hizmetlerin hayat bulmasını sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz. Mahallede vatandaşın bir sorunu olduğunda ilk başvurulacak kapı muhtardır. Yolda kalmış birisi olduğunda sığınılacak ilk liman muhtardır. Onun için muhtar kelimesi baktığımızda seçilmiş kişi demektir, yani sizler seçkin kişilersiniz. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada ilçemizi ortak akıl ışığında fikir alış verişinde bulunarak ve istişareler yaparak birlikte yönetmeye, birlikte hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"2017 yılı dolu dolu bir hizmet yılı olacak"
Kırsal mahallelerin sorunlarının, taleplerinin farklı merkez mahallelerin taleplerinin, sorunlarının farklı olması nedeniyle muhtarları ikiye böldüklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bugün ilk olarak kırsal mahalle muhtarlarımız ile bir araya geldik. Üç yıl içinde çok büyük hizmetlere imza attık. 62 mahallemizin tamamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özellikle beton yol çalışmaları konusunda büyük çalışmalar gerçekleştirerek yollarımızı belirli bir standarda ulaştırdık. 2017 yılı içerisinde ilçemizin farklı mahallelerinde yaklaşık 30 kilometre beton yol yapmayı hedefliyoruz. Yaptığımız yolların kalıcı ve uzun ömürlü olabilmesi önceliğimizdir. Yaptığımız tüm yollarda günlük geçici çözümler yerine uzun ömürlü kalıcı hizmetler yapmak ilk sırada oldu. Samsun'umuzda 18 -30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyanın en büyük olimpiyat organizasyonlarına kadar ilçemizde birçok hizmeti hayata geçirmiş olacağız. Çünkü olimpiyatların küçük bir bölümü ilçemiz spor tesislerinde yapılacak. 130 ülkeden 4 bin 500 sporcunun katılacağı olimpiyatlar için gelecek misafirlerimizi ilçemize çekmek ve ağırlamak ilçemizin tanıtılması konusunda büyük bir avantaj olacak. Çalışmalarımızı hizmetlerimizi her gecen gün kat kat arttırarak 2017 yılının tüm yıllara göre en çok çalışmanın ve hizmetin vatandaşlarımız ile buluşturulduğu dolu dolu bir yıl olacak. Bu konuda bizler kadar muhtarlarımızın da emekleri var. Mahallelerimizde gözümüz kulağımız, elçimiz olan muhtarlarımız ile birlik beraberlik içinde istişareler ve toplantılarımızla daha güzel hizmetleri yine birlikte hayata geçireceğiz. Toplantımıza katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(SAM-SLH-Y)

03.05.2017 16:20:37 TSI
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