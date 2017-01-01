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2. Mevzuat Uygulama Birliktelik toplantısı Aydın'da yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), ülke genelinden 56 üniversitenin katılımıyla dört gün devam eden 2. Mevzuat Uygulama Birliktelik toplantısına ev sahipliği yaptı.



Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen katılımcıların dört gün boyunca ağırlandığı toplantının açılış konuşmasında Personel Dairesi Başkanlıklarının kilit birimler olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, "Personel Daire Başkanı'nın iyi olması rektörün de iyi olması anlamına gelir. Personelini çok iyi tanıyan, atanma süreçlerinde yapılabilecek hataları önleyen, sadece bu konuda değil, her konuda bilgi sahibi olması gereken Personel Daire Başkanlıklarına ihtiyaç duyuyoruz. İçinde bulunduğumuz bu süreçte çıkan KHK'ları takip edebilecek, uygulamalardaki hataları görecek, rektörünü uyaracak Personel Daire Başkanlıklarının bu süreci atlatmada büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.



ADÜ Personel Daire Başkanı Ali Evdilek'de, 15 Temmuz sonrasında Personel Daire Başkanlıkları olarak işlerinin daha da yoğunlaştığını belirterek, "Bu hain yapıyla hepimiz mücadele ettik, mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere büyük iş düşüyor. Yeni çıkan KHK'larIa çıkan düzenlemeleri bu toplantıda ele alarak, katılımcı Üniversitelerimizden gelen soruları burada cevaplamaya çalışacağız" diye konuştu.



Yükseköğretim Kurulu Personel Daire Başkanı Recep Sarıipek ise, YÖK'ün ilk yıllarında mevzuat birliğinin sağlanması için böyle toplantılar yapıldığını, daha sonraları artan sayıyla toplanmanın zorlaştığını belirtti. Sarıipek, bu tür toplantıların tartışmalı konular üzerinde mevzuatta uygulama birliği sağlanması açısından çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Gözden kaçan ya da hata görülen yerlerde üstlerimizi uyarmak durumundayız, uyarmazsak hepimiz bunun faturasını öderiz" dedi.



YÖK Personel Daire Başkanlığında görevli Uzman Yardımcısı Ali Doğan ve Bilgisayar İşletmeni Şule Durmuş'un son çıkan KHK'larla ilgili sunumlar yaptığı toplantıda ÖYP ile atanan araştırma görevlilerinin statüsünün 50/d'ye geçirilmesi, 33/a'ya alınmaları, mecburi hizmetleri, dekanların güvenlik soruşturmaları, Ek 1. madde uyarınca atanan öncelikli alanlardaki araştırma görevlilerinin durumları, öğretim elemanı ilanları gibi çok çeşitli konuların görüşüldü.



Ertesi gün 3 grup şeklinde oluşturulan komitelerle toplantının değerlendirmesini yapan katılımcılar, toplantının son gününde 56 üniversitenin temsilcileri bir araya geldi. 124 katılımcının hazır bulunduğu toplantıya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Yükseköğretim Kurulu Personel Daire Başkanı Recep Sarıipek, ADÜ Genel Sekreter Yardımcısı Göksel Baran, Personel Daire Başkanı Ali Evdilek ve Personel Daire Başkanlığı personelleri katıldı.

(MB-Y)



03.05.2017 16:21:08 TSI

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