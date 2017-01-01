YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akademik ve Bilimsel Destek projesi işbirliği protokolü

Akademik ve Bilimsel Destek projesi işbirliği protokolü



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversite ile Kırklareli Ticaret Borsası arasında "Akademik ve Bilimsel Destek" projesi işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirilen törende işbirliği protokolü, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan AltınteL tarafından imzalandı. Protokol törenine Kırklareli Ticaret Borsası Genel Sekreteri Umut Karaseyfioğlu, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bora Yenihan ve Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Orhan Onur Aşkın katıldı.

Ticaret Borsası ile olan ilişkilerin daha kurumsal bir şekilde devam edeceğini belirten Prof. Dr. Şengörür, "Ticaret Borsası ile çok yakın bir ilişkimiz vardı. Bu ilişkimiz, her zaman sürüyor. Biz bu protokol ile ilişkilerimizi kurumsal hale getirmiş olduk. Tabi burada Turhan Bey ve ekibinin bize çok büyük destekleri oldu. Protokol şunu özetle içeriyor, biz üniversite olarak Ticaret Borsası üyelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi konusunda bu protokolle destek sağlamış olacağız. Yine bu protokol ile ürün ve hizmetlerin ulaştırıldığı pazarlarda hedef müşteri kitlesiyle iletişime geçilmesinde destek olacağız. Üyelerin iletişim ve satış pazarlama konusundaki becerilerinin geliştirilmesinde katkı sunacağız. Ayrıca Sürekli Eğitim Merkezimiz ve Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezimiz üzerinden danışmanlık yapmış olacağız, akademik ve bilimsel destek vereceğiz. Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi, gelişmeye devam ediyor" dedi.



"Projemizin hem üyelerimize hem de Kırklarelimize çok faydalı olacağı kanaatindeyim"

Projenin ülkeye ve Kırklareli'ye faydalı olacağını kaydeden Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, "Kırklareli Üniversitesi'ni kendi ailemiz gibi görüyoruz. Daha önce de çok güzel çalışmalar yapmıştık. Üniversitemize laboratuvar desteğimiz olmuştu. Bugün de kendi üyelerimize üniversitenin bilim ve tekniğinden yararlanarak hem sektörler bazında hem pazarlama bazında ürünlerimizi daha fazla geliştirme, daha fazla satma ve marka haline getirme yönünde birlikte yapacağımız çalışmalar için kurumsal bir anlaşma yapıyoruz. Sayın Rektörümüz ve hocalarımız uygun gördüler. Projemizin hem üyelerimize hem de Kırklarelimize çok faydalı olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

(KA-MEF-Y)



03.05.2017 16:24:43 TSI

NNNN

