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Melikgazi Trafik Eğitim Parkında çocuklara eğitim verildi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince düzenlenen etkinlikle, Melikgazi Belediyesi Trafik Parkında öğrencilere pratik ve uygulamalı olarak trafik kurallarının öğretildiğini söyledi.

Öğrencilere trafik parkında trafik kuralları, levhaları ve yollar konusunda slayt eşliğinde bilgiler verildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, öğrencilere daha sonra teorik trafik kuralarının anlatıldığını ve son aşamada ise uygulamalı eğitime tabi tutulduklarını belirtti.

Bilgili ve bilinçli bir birey olarak toplum kurallarına uymak ve özellikle trafik kurallarını zorunlu olarak yerine getirmek için eğitimin şart olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Çocuklara, eğlenerek ve uygulayarak öğretmenin bir güzel örneği trafik parkımız olmuştur. Öğrenciler, öğretmenleri ile trafik parkımıza gelerek önce teorik, sonra da uygulamalı olarak trafik kurallarını öğreniyorlar. Bu trafik parkımız sayesinde hem bilgileniyorlar hem de bilinçleniyorlar. Çünkü küçük yaşta verilen eğitim daha sonraki yaşamda alışkanlık kazandırmaktadır. Trafik kurallarına uyan birey ve toplumlar, sosyal yönden gelişmiş ve birbirlerine saygılı toplumlar olarak değerlendirilmektedir. Yani trafik kuralları bir gösterge niteliğindedir. Öğrenciler öncelikli olarak acil ve ilk yardım, sonra trafik kuralları, son aşamada ise akülü araçlar ile uygulamalı eğitim almaktadırlar."

(SK)



03.05.2017 16:26:21 TSI

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