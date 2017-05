YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MST İş Ve Tarım Makinaları Komatek Fuarında

GAZİANTEP (İHA) - MST İş ve Tarım Makineleri, bugün Ankara'da düzenlenen ve sektörün en prestijli fuarı olan KOMATEK 2017, 15'inci Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarı'da, ürün gamındaki 5 Serisi Bekoloder (kazıcı yükleyici), Yeni 6 Plus Serisi Bekoloderve mini ekskavatörlerin yanı sıra, yeni paletli ekskavatörü ve teleskobik forkliftini ilk defa sergiledi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen KOMATEK Fuarı açılışında konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye'de makine sektörünün çok hızlı bir gelişim süreci yaşadığını belirterek, "Makine sektörümüz, 15 yıl öncesine göre, siyahla beyaz gibi net değişime uğradı. İthal makinelerden geri kalan tarafımız kalmadı" dedi. Yerli üretim iş makinalarında diğer ülkelerdeki çelik, tasarım ve motor sistemlerinin bulunduğunu kaydeden Konukoğlu, "Bizler iddialıyız. Gelişmiş ülkelerdeki makinelerle rekabet ederiz. Yeter ki, kamu başta olmak üzere kullanıcılar yerli makineleri tercih etsinler" diye konuştu.

Ekskavatör tanıtımı yapıldı

Konuşmaların ardından, MST standına geçilerek, Gaziantep'teki modern üretim tesislerinde, özellikle iş makinası operatörlerinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen iş makineleri konuklara tanıtıldı.

Tanıtım etkinliğine, DMO Genel Müdür Yardımcısı İsmet Keskin, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Laçin Akçay, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu ve çok sayıda konuk katıldı. MST iş ve Tarım Makineleri Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı, MST iş makinelerinin, uzun süren detaylı, özenli tasarım ve mühendislik çalışmaları sonucu üretildiğini söyledi.

İş makinelerinin saha testleri sonucunda sektörünün ihtiyaçları gözetilerek üretildiğini ifade eden Karlı, öncelikle 22 ton ve 30 ton sınıfında üretilen MST ekskavatörü KOMATEK Fuarında hedef kitle ile buluşturduklarına dikkati çekti.

MST paletli ekskavatörlerin yüksek gücü, performansı, dayanıklılığı, düşük yakıt tüketimi ve işletme maliyeti ile şantiyelerin ihtiyacını karşılamayı hedeflediğini anlatan Karlı, şöyle devam etti,

"MST ekskavatörlerde kullanılan tüm komponentler dünya çapında bilinen ve tanınan markalardan seçilmiş olup, güçlü ve dayanıklı bir yürüyüş takımı ve fabrika bünyesinde ileri teknoloji ile üretilen bom, arm ve kepçe grubu ile donatılmıştır. Kabin konforu ve ergonomi açısından sınıfının tüm gerekliliklerini yerine getiren MST ekskavatörler, operatörlerine uzun ve yorucu çalışmalarda sağlıklı bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Fuarda ayrıca sergilediğimiz diğer ürün grubu ise MST'nin yeni teleskobik forkliftidir. MST, Türkiye'nin tek yerli teleskopik forkliftüreticisi olarak 7 metreden 17 metreye kadar 7 çeşit modelde Teleskopik forklift üretimine Gaziantep'teki modern tesislerinde devam ediyor. Şimdi bu ürün grubuna torkkonvertörlü yeni üyelerini ekliyoruz. ST, mevcut seride kullanılan hidrostatik şanzımana ek olarak yeni seride torkkonvertörlü şanzıman ekleyerek, müşterilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapabilmesi sağlanmıştır.

Yeni Teleskopik forkliftserisinde ayrıca kabin tasarımı tamamen yenilenmiş olup yüksek konfor, ergonomi ve estetik müşteri beğenisine sunulmaktadır. Yeni ürün grubu ile birlikte 18 metre erişim mesafesine ulaşan MST teleskopik forklift, ayrıca farklı arazi koşullarında makinanın denge sistemini arttırması için müşteri talepleri doğrultusunda 'SWAY' özelliği eklenmiştir."

Yeni 6 plus serisi bekoloder

Fuarda sergilenen Yeni 6 Plus Serisi Bekoloderlerin, operatör istek ve beklentilerine yanıt verecek şekilde özenle tasarlandığına vurgu yapan Karlı, sözlerini şöyle sürdürdü,

"Operatörlere hassasiyet gerektiren kazı, kaldırma, indirme gibi işlerde kolay kontrol imkanı sağlayan ergonomik ve fonksiyonel arka kazıcı joystickler yeni serinin en çok dikkati çeken özelliklerinden birisi durumunda. Üzerindeki özel amortisör sistemi sayesinde birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen joystick konsolları, operatörün istediği konumda sabitlenerek daha ergonomik bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunuyor.

Yeni MST 6 Plus Bekoloderdekomple yenilenen kabin tasarımına ek olarak yenilenmiş klima ve kalorifer sistemi sayesinde sıcak ve soğuk havalarda kabin içerisindeki ısı operatörün istediği dereceye rahatlıkla getirilebiliyor. Kabin yalıtımı ciddi oranda artırılarak gereksiz ısı kayıplarının önüne geçilirken, dış ortamdan kaynaklanan seslerin kabin içerisinde operatöre oluşturduğu rahatsızlık minimum seviyelere çekiliyor."

Operatör konforunun yüksek seviyede hissedilebilmesi için standart donanım olarak sunulan havalı süspansiyonlu operatör koltuğunun, uzun ve yorucu çalışma sürelerinin operatör üzerindeki olumsuz etkilerinien aza indirdiğini anımsatan Karlı, MST'nin, Türkiye'nin tek yerli mini ekskavatör üreticisi olarak 1.6 ton ile 5.5 ton arasında 5 ayrı modelde mini ekskavatörü Gaziantep'teki modern tesislerinde üreterek, yurtiçi ve 30'dan fazla ülkeye pazarladığını da sözlerine ekledi.

MST hakkına,

MST İş ve Tarım Makinaları, tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makinaları,bilişim, finans, gayrimenkul, AVM, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren SANKO Holding bünyesinde kuruldu. MST İş ve Tarım Makinaları, Gaziantep'teki 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde ürettiği MST markalı bekoloder, telehandler ve ekskavatörle, SANKO çatısı altında ülkemiz sanayisine önemli değer katmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST'nin Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler yürütmektedir.

03.05.2017

