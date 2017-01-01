YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kütahya'da 'tamburlu ve güneş enerjili sulama' sistemleri faaliyette

Kütahya'da 'tamburlu ve güneş enerjili sulama' sistemleri faaliyette



(Fotoğraflı)



KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da 'tamburlu ve güneş enerjili sulama sistemleri'nin faaliyete geçirildiği belirtildi.

Söz konusu sistemi Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Kütahya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Altıntaş İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, Altıntaş İlçe Başkanı Selahattin Bayram ve çiftçilerimizde katıldı.

Kütahya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, çalışmadan başarmanın mümkün olamayacağını belirtti.

Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, her konuda çiftçilerimizin yanında olduklarını ve Altıntaş İlçesinde tarım ve hayvancılığı çok daha iyi bir alana taşımanın gayreti içinde olduklarını ifade etti.

(EFE)



03.05.2017 16:27:33 TSI

NNNN

