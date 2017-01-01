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3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan, basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden, özgürlükten bahsedilemeyeceğini ifade etti.

Başkan İbrahim Aslan, basının özgürlüğünün bir ülke için önemine vurgu yaptığını belirterek, "Basın, bir ülkenin, ilin, ilçenin, yörenin sesidir. Basın ne kadar özgür olursa o yörede yaşayan vatandaşların sesi o derece gür ve objektif çıkar. Bu sesler belki bazı kimseleri rahatsız edebilir ancak doğru olan o sesi dile getirmektir. Tam da bu noktada basın özgürlüğünde alıkonulmaya çalışılırsa, gerçeklik tam anlamıyla dile getirilmemiş olacaktır. Bununla birlikte basın özgür olursa illere, ülkeye gelecek yatırımların önü açılır. Basın özgürlüğü hayatın her anında, hayatın her yönünü etkileyecek derecede önemlidir. Basın hak ve hukukun sağlanmasında, mazlumun sesinin duyurulmasında, haksızlıkların dile getirilmesinde, haklının sesinin daha gür çıkarılmasında, devlet ile millet arasında bir köprü olmasında, devletin isteklerini halka ulaştırmada, halkın taleplerini devlete duyurmada önemli bir yoldur. Tüm güzel işlerin olması basının özgür olmasında geçer. Bu nedenlerden dolayı ülkemizde basının görevini tam anlamda özgür olarak yapması en büyük arzumuzdur. Tüm gazeteci arkadaşlarımın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutluyorum" dedi.

(AHM)



03.05.2017 16:28:23 TSI

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