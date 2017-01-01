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Başkandan muhtarlara müjde

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:19
Başkandan muhtarlara müjde
Başkandan muhtarlara müjde

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, bir araya geldiği muhtarlara yeni yapılacak projelerin müjdesini verdi.
Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Mayıs ayı muhtar toplantısını yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi. Bigadiç Belediyesinin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Avcu, Muhtarların taleplerini dinledi.
Başkan Avcu Bigadiç'te gerçekleştirdikleri projeleri ve hayata geçirilecek olan yeni projelerle ilgili muhtarları bilgilendirdi. Avcu, "İlçemize yapılacak 486 adet TOKİ konut için başvuruların devam ediyor. Talep fazla olursa bin konuta kadar ilave yapabileceğiz. İlçe girişinde cevizli mevkinde 428 dönümlük yapılacak olan Rekreasyon alanı Big-Park çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlçemiz Kızıl fırla mevkinde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor" dedi
Bigadiç'in en önemli ihtiyaçları arasında yer alan Kapalı pazar yeri için 17 bin metrekarelik yer için çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Avcu, "Yeni TOKİ konutlarının yapılacağı Emek mahallesine de kapalı pazar yeri için çalışmalar başlatıldı. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetişecek Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yurt açılacak müjdeyi şimdiden verebilirim. Eti Maden yatırımlara devam ediyor. Ayrıca önümüzdeki yıl doğalgaz ilçemize gelecek. Yağcılar YİBO'ya yapılan Kapalı spor salonunun kullanıma açılacak. 21 mahallemize Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs durağı, 3 adet çöp arabası ve 12 mahallemize yangın söndürme tankerleri verildi. Tüm mahallelerimizdeki kahvehanelere kütüphane yaptırdık ve bazı mahallelerimize teslim etmiş bulunmaktayız, içerisine çeşitli kitap siparişlerinin verdik. Okçular mahallesine de gölet yapımı için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Mayıs ayında da Et ve Süt Festivali, at yarışları ve cirit gösterileri ile Bigadiç'i tüm Türkiye'ye tanıtmayı amaçladıklarını söyleyen Avcu, "Festivalde stant açmak isteyen mahalle muhtarlarına yardımcı olacağız. Geçen yıl Eylül ayında düzenlenen toplu sünnet şölenini de bu bu 4 Eylül'de yeniden yapacağız. Muhtarların çalışma yaparak şimdiden kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın bilgilerini Belediyemize ulaştırmalarını bekliyorum" 'dedi.
(TS)

03.05.2017 16:28:31 TSI
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