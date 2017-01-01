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Uluslararası Seramik Çalıştayı sergiyle sona erdi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:19
Uluslararası Seramik Çalıştayı sergiyle sona erdi
Uluslararası Seramik Çalıştayı sergiyle sona erdi
- Mezitli Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Soli Pompeiopolis Alternatif Seramik Pişirim Çalıştayı'nın ikincisinde de Mezitlililer ünlü sanatçılarla çeşitli figürler yapma imkanı buldu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Soli Pompeiopolis Alternatif Seramik Pişirim Çalıştayı'nın ikincisi, düzenlenen sergiyle sona erdi. İkinci çalıştayda da Mezitlililer ünlü sanatçılarla çeşitli figürler yapma imkanı buldu.
Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve dünyanın önemli seramik sanatçılarının katıldığı 2. Uluslararası Soli Pompeiopolis Alternatif Seramik Pişirim Çalıştayı, 28 Nisan-2 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalıştay, Mersin Marina'da düzenlenen sergi ile sona erdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katıldığı çalıştayda üretilen eserlerin yer aldığı sergide katılımcılara sertifikaları verildi. Betül Kurt'un organizatörlüğünde gerçekleşen çalıştay sergisinde, Türkiye'den Candan Güngör, Ergün Arda, İsmail Yardımcı, Kamuran Özlem Ayla Sarnıç, Serkan Gönenç, Vefa İrdep, Yunanistan'dan Tohodoros Galigalidis, Almanya'dan Katharina Böttcher, Kore'den Yongmoon Kim ve Mersin Üniversitesi Seramik Bölümü öğrencilerinin onlarca eseri yer alıyor. 5 Mayıs tarihine kadar açık kalacak sergide, gelecek yıl yapılacak çalıştay için de planlama yapıldı.
"Çalıştayı büyütebilmek için hazırlıklarımıza şimdiden başladık"
Sertifika töreninde konuşan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Uluslararası Soli Pompeiopolis Alternatif Seramik Pişirim Çalıştayı'nın üçüncüsü için bir seramik fırını yapmayı planladıkları müjdesini verdi. Çalıştaylarda ortaya çıkarılan eserlerin önümüzdeki yıllarda bir seramik müzesinin yolunu da açabileceğini dile getiren Tarhan, "Sanatın her dalını Mezitli'ye getirmek istiyoruz. Bunu daha bilimsel hale getirebilmek amacıyla Mezitli Sanat Akademisi'ni de hayata geçirdik. Yine kurduğumuz Oda Tiyatrosu ile 2 bin 500 yıl sonra Mezitli'de tiyatro oynanmasını sağladık. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Soli Pompeiopolis Alternatif Seramik Pişirim Çalıştayı'na büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu çalıştayı daha da büyütebilmek için planlarımıza ve hazırlıklarımıza şimdiden başladık" dedi.
Çalıştay ile binlerce yıllık geçmişe sahip seramik kültürünün tanıtılmasını amaçladıklarını ifade eden Tarhan, "Dört gün boyunca her yaştan yüzlerce insan gelerek ünlü sanatçılarımızla birlikte pek çok figür ürettiler. Ben de geçen yıl olduğu gibi çalıştayda çamuru elime alarak bir şeyler üretmeye çalıştım. İnsanın yorgunluğunu alan ve inanılmaz keyifli bir çalışma. Her yıl bu seramik sanatına olan ilginin artmasını istiyoruz. Çok önemli organizasyonlar artık kentimizde gerçekleşiyor. Mezitlimizde güzel şeyler oluyor. Bu güzellikleri tüm Mersinlililer yakından görmeli. Sanata ilgi duyan tüm halkımızı sergimizi ziyaret etmeye bekliyoruz" diye konuştu.
(KYM-Y)

03.05.2017 16:28:35 TSI
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