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Kırsala çok amaçlı salon



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Aslandede Mahallesi Çok Amaçlı Salonu ve Sulama Göleti vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sındırgı Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Emendere, Taşköy, Yusufçamı, Hisaralan mahallerine kazandırılan çok amaçlı salonlara Aslandede mahallesi Çok Amaçlı Salonu da eklendi. Sındırgı Belediyesi Kademe birimi ve Fen İşleri ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile hayata geçirilen Aslandede Mahallesi çok amaçlı salonu ilk hizmetini mahalle hayrında verdi. Salon düğün, hayır ve cemiyetlerde, gerekli durumlarda kapalı Pazar yeri olarak kullanılmak üzere dizayn edildi.

Sulama göleti ve çok amaçlı salonunun açılış kurdelesini Sındırgı Belediye Başkan yardımcısı Halil Aldemir ve Hasan Daşkafa, mahalle muhtarı İbrahim Keskin ve vatandaşlar kesti.

Jeotermal birliği toplantısı nedeniyle şehir dışında olan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da telekonferans yönetimi ile açılışa katıldı. Kırsalın ihtiyaçlarını bir bir yerine getiren ve ilçenin dört bir köşesinde çalışmalarını sürdüren başkan Yavaş, "Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini değerlendiriyor, çalışmalarımıza bu şekilde yön veriyoruz. Kırsal mahallelerimizde düğün, cemiyet yapan vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamdan faydalanması için Çok Amaçlı Salonların yapımına önem veriyoruz. Büyükşehir belediyemiz ile işbirliği içerisinde dört mahallemizde çok amaçlı salon yapımını gerçekleştirdik. Aslandede mahallemiz ile beş oldu. 12 çok maçlı salonun yapımını da programımıza aldık ve en kısa sürede çalışmalarına başlayacağız. Bunun yanında kırsalda tarım verimliliğini arttırmak, ekonomik kazancın fazlalaşmasını sağlamak amacıyla sulama göletlerine de önem veriyoruz. Mahallemize ve ilçemize sulama göleti ve çok amaçlı salon hayırlı olsun" dedi.

(TS-



03.05.2017 16:29:00 TSI

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