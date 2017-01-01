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aziantep, Adıyaman ve Kilis'te enflasyon artıyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:22
Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te enflasyon artıyor

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinden oluşan TRC1 Bölgesi Nisan Ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında, bir ay önceki aya göre yüzde 1.18 artış gerçekleşti.
TUİK Gaziantep Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinden oluşan TRC1 bölgesinde TÜFE'de 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18 artış gerçekleştiği bildirildi. Bir önceki yılın Aralık ayına göre 7,40, aynı ayına göre yüzde 14,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,08 artış gerçekleşti.
414 üründen 284 ürünün fiyatı arttı
TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde aylık enflasyonun yüzde 1,31 oranında arttığı bildirildi.
TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,66 artış gerçekleşti.
Nisan 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden, 60 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 284 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Geçen aya göre en çok giyim ve ayakkabı arttı
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan aylık en yüksek artış yüzde 9,13 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,26, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, lokanta ve otellerde yüzde 0,96 ve ev eşyasında yüzde 0,94 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan tek düşüş haberleşme grubunda yüzde 0,02 olarak gerçekleşti.
Yıllıkta en fazla artış alkollü içecekler ve tütünde
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 21,65 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,68 ve sağlık yüzde 13,32 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.
TRC1 bölgesi, 26 bölge içinde bir önceki yılın aynı ayı ve Aralık ayına göre TÜFE'de en fazla artış gösteren bölge oldu.
(SD-Y)

03.05.2017 16:30:21 TSI
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