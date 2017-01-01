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Bürokrasiye takılan çöplükte yine yangın

- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yapmak için çalışma başlattığı, fakat bürokrasiye takılan Yokuşbaşı Mahallesindeki katı atık vahşi depolama alanında çıkan yangın Büyükşehir ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki katı atık vahşi depolama alanında çıkan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği tarafından müdahale edildi.

Sabah 07.42'de başlayan yangına Büyükşehir itfaiyesine ait 5 arazöz ve 10 personel, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na ait 1 iş makinası ve 2 personel ile müdahale edildi. Alanda Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum'un Çöp Sorunu Bürokrasiye Takıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yıldır çözüme kavuşmayan bir sorun olan, çöp yangınlarının yanı sıra her yaz sezonunda vatandaşlara ve çevreye zarar veren çöp sorunu ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yapmak için başlattığı çalışmalar bürokrasiye takıldı.

Dünya'nın ve ülkemizin en gözde turizm beldelerinden olan Bodrum, 17 yıldır çözülemeyen çöp sorunu yüzünden zor günler yaşıyor. Bodrum ilçesinde Katı Atık Düzenli Depolama tesisi olmaması, çöplerin 5 farklı alanda vahşi depolama yapılması nedeniyle her yaz çöp yangınları çıkıyor, tatilciler karbonmonoksit ve diğer zehirli gazları solurken, gerek çöp sızıntı suyu gerekse de haşere üremesi nedeniyle çevre büyük zarar görüyor.

16 milyon TL'lik tesise bürokrasi engeli

Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi olmasından sonra bu konuda ciddi çalışmalar yapan, bütün kurumlarla görüşüp, gerekli izinleri alarak Bodrum'a 16 Milyon TL değerinde modern bir Katı Atık Düzenli Depolama tesisi kazandırmak isteyen Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin de önünün bürokratik nedenlerden dolayı kesildiği iddia ediliyor.

Tarihi eser bulundu iddiası

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'un 17 yıldır çözülemeyen Katı Atık Düzenli depolama tesisi için ilgili tüm kurumlardan izinleri alarak alanı yüklenici firmaya teslim etti. Tesisin yapılacağı alanda çalışmaların başlamasından hemen sonra Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin yapılacağı alanda tarihi eser bulunduğu yönündeki içeriği doğrulanamayan haber nedeniyle çalışmalar durduruldu. Bu olay sonrasında durdurulan çalışmalar hakkında çıkacak sonuç kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

2016 yılında 16 çöp yangını çıktı

Sadece 2016 yılında 16 çöp yangının çıktığı Bodrum'a kazandırılacak olan bu Katı Atık Düzenli Depolama tesisi ile vahşi depolamanın önüne geçilerek çevreci bir tesisin vatandaşlara hizmet etmesini amaçlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda diğer 5 vahşi depolama alanını da rehabilite etmeyi amaçlıyor.

(BT)



03.05.2017 16:35:25 TSI

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