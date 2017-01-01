Gebze'de sünnet kayıtları başladı
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KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi'nce düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı.
Çocuğunu Sünnet Şöleninde sünnet ettirmek isteyen ihtiyaç sahibi aileler, Gebze Belediyesi Merkez Binasında oluşturulan kayıt masasında çocuklarının sünnet kayıtlarını yaptırıyor. 26 Mayıs Cuma gününe kadar kayıtların süreceği Sünnet Şölenine kayıt yaptırmak isteyen aileler kayıt için çocuğun babasına ait fakirlik belgesi ile birlikte çocuğun nüfus cüzdanı suretiyle birlikte başvurmaları gerekiyor. Ayrıca Sünnet Şölenine kayıt yaptırılacak çocukların 5 yaş üstü olması gerekiyor.
(GY-Y)
03.05.2017 16:36:07 TSI
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