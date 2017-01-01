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Söke'de üniversite öğrencisinden açık hava fotoğraf sergisi



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - ADÜ Söke İşletme Fakültesi öğrencisi Enes Yasin Bay, mezun olmadan önce ilk kişisel sergisini okulunda açtı.

Fakültenin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde son yılı olan Enes Yasin Bay fotoğrafçılık merakını sergi ile taçlandırdı.

Söke başta olmak üzere Aydın ve çevresinde çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi İşletme Fakültesinde gerçekleşen gençlik festivali kapsamında görücüye çıktı. Manzara ve portre fotoğraflardan oluşan açık hava sergisi gençlik festivaline renk kattı. Genç fotoğrafçının eserleri beğeni topladı. Üniversiteli Enes Yasin Bay sergiyi açmasında katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür etti.

(LT-)



03.05.2017 16:36:19 TSI

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