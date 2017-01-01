Fatih vefatının 536. yılında Gebze'de anılacak
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KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet'in 536. yılı nedeniyle panel düzenleyecek.
Gebze Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet'i vefatının 536. yılında 15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda düzelecek "Vefatının 536. Yılında Fatih Sultan Mehmet Han" isimli panelle anacak. Panele konuşmacı olarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve Televizyon programcısı Pelin Çift katılacak. 5 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da başlayacak olan panele tüm Gebzeliler davetli.
(GY-Y)
03.05.2017 16:41:42 TSI
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