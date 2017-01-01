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Kızkalesi'nin turizm potansiyeli masaya yatırıldı



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MERSİN (İHA) - Mersin'de, Kızkalesi'nin turizm potansiyelini yükseltecek ve bölgenin tatil merkezi olarak ön plana çıkaracak çalışmalar masaya yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kızkalesi turizm işletmecileri ve esnafları ile bir araya geldi. Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden olma potansiyeline sahip olan Kızkalesi'nde turizmin geliştirilmesi ve gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, esnaf ve turizmcilerin sorunları da görüşüldü.

Mersin Büyükşehri Belediyesi Spor Kompleksinde yapılan toplantıya, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, Kızkalesi turizm işletmecileri, esnaflar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı.

Toplantıda, Kızkalesi'nin turizm potansiyelini yükseltecek ve Kızkalesi'ni tatil merkezi olarak ön plana çıkaracak çalışmalar hakkında konuşulurken, mevcut sorunların çözümü ile ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Sahip olduğu deniz turizmi potansiyelinin yanı sıra, tarihi ve doğal güzellikler de barındıran Kızkalesi'nde turizmi canlandırmak ve turistler için bir tatil merkezi haline getirmek için ilgili kurumlarla sürekli irtibat halinde olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede yol, altyapı eksikliği konularında çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Göreve geldikleri günden itibaren altyapı sorununun özellikle üzerinde durduklarını söyleyen Kocamaz, birçok arıtma tesisini hizmete açtıklarını, devam eden ve tamamlanan arıtma tesisleri ile deniz turizmine büyük katkı sağlayacak önemli bir gelişme kaydedileceğini ifade etti. Başkan Kocamaz, "Biz göreve geldikten sonra birçok problemi kucağımızda bulduk. Yol, altyapı eksikliği, turizm eksikliği bunlardan bir kaçı. Ülkemiz açısından özellikle güney bölgemizde, Akdeniz sahillerinde deniz turizmi çok önemli. Kentimizin, gelen turistleri ağırlayacak noktaya taşınması, tesislerimizin mavi bayrakla donatılması lazım. Tabi bununla ilgili altyapıya yönelik eksiklikleri gidermek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Birçok arıtma tesisi yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

"Halkın plajını halka açıyoruz"

Halkın plajını halka açmayı hedeflediklerini, bu konuda işgallerle ilgili yoğun mücadele verdiklerini kaydeden Kocamaz, "Zaman zaman birçok arkadaşımızla, muhtarlarımızla görüşüyoruz. Tabi ki yılların eksiklikleri birikmiş. Bunların bir anda çözümü çok zor. Özellikle siteler denizleri işgal etmiş durumdaydı. Halkın malını halka açma mantığı ile birçok sahili sitelerden kopardık, halka açtık. Ayrıca bürokratik engellerle de karşılaşıyoruz. 'Bu sahillerin tamamını Büyükşehir Belediyesi'ne verin, kontrol bizde olsun, bu bölgedeki işletmeciler de Büyükşehirin kontrolünde hizmet versin' diye bir talebimiz oldu. Ama bakanlık bize bazı yerleri şartlı olarak tahsis etti" diye konuştu.

Son olarak sahilin tamamında işletmecilik yapma imkânlarının olmadığını ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bölge halkının çözüm önerilerini ileteceklerini ve toplantıyı bu amaçla düzenlediklerini söyleyen Kocamaz, "Bu kadar geniş bir alanda işletmecilik yapma şansımız yok. Belli çözümler üreterek bakanlıktan izin talebinde bulunmak istiyoruz. Tabi ki burada hizmet kalitesini arttırarak, sizin de fikirlerinizi alarak, halkımıza hizmet sunmak istiyoruz. Buradan çıkan fikirler bizim için çok kıymetli. Sorunun çözümüne yönelik önerilerinizi değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocamaz tarafından turizm işletmecileri ve esnaflarının yanı sıra Kızkalesi'ne turist olarak gelmiş ve buraya yerleşmiş olan yabancı turistlerin de sorunlarının dinlenildiği toplantıda, sahillerde güvenliğin sağlanması, trafik ve park sorunu, başıboş sokak köpeklerinin ıslahı, tarihi ve turistik yerlerin turistler tarafından gezilmesi amacıyla araç tahsisi, görüntü kirliliği ve seyyar satıcılar gibi birçok konu üzerinde konuşuldu.

(HSK-Y)



03.05.2017 16:43:34 TSI

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