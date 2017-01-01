YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sarıkamış'ta "Şehitler Diyarını Temiz Tutalım" temizlik kampanyası

Sarıkamış'ta "Şehitler Diyarını Temiz Tutalım" temizlik kampanyası



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Sarıkamış Belediyesi tarafından "Şehitler Diyarını Temiz Tutalım" kampanyası çerçevesinde temizlik seferberliği başlatıldı. Başkan Toksoy, temizlik kampanyasına katılarak çöp topladı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, 90 bin 90 bin şehidi bağrında barındıran, tarihiyle, doğasıyla, turizmiyle Türkiye'nin doğusunda bir yıldız gibi parlayan Sarıkamış'ta temizlik kampanyası başlattıklarını belirtti.

Başkan Tosoy, Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşların özellikle yaz döneminde Sarıkamış'ı ziyarete geldiklerini söyledi.

Belediye olarak her anlamda Sarıkamışlılara hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Göksal Toksoy, "Şühedanın yattığı bu toprakları temiz tutmak hepimizin görevidir. Bizler vatandaşlarımıza, ziyaretçilerimize temiz bir çevre sunmak için böyle bir temizlik kampanyası başlattık" dedi.

Sarıkamış'ın şehitliklerle dolu olduğunu ve birçok yeni yatırım yapıldığına dikkat çeken "Toksoy, "Şehitliklerimizin çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla buralar ziyaretçilerin akınına uğrayacak. Bu manada şühedanın yattığı bu toprakları, bu çevreyi temiz tutmamız lazım. Bu kampanyayı daha da yayarak Kaymakamlığımızın destekleriyle Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurumlarla birlikte devam ettirmek istiyoruz. İlçemizi şühedaya yakışır pırıl pırıl bir turizm kenti haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı kampanyaya davet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Göksal Toksoy, Acısu mevkiinde yapılan temizlik çalışmalarının 10 gün süreceği sözlerine ekledi. Toksoy, kampanya çerçevesinde Sarıkamış daha temiz olacağını ve vatandaşlar arasında farkındalık oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Sarıkamış Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda eski Kars yolu mevkiinde başlatılan temizlik seferberliğine Belediye Başkanı Göksal Toksoy, meclis üyeleri daire müdürleri ve belediye personeli, İŞKUR çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

(IÇ-AT-Y)



03.05.2017 16:43:49 TSI

NNNN

