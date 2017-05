YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Sekmen'e 'Eğitime Destek' Teşekkürü

ERZURUM (İHA) - AK Parti Oltu İlçe Başkanı Eftal Gülcü, İmam Hatipliler Platformu Başkanı Tekin Pınar, İmam Hatipliler Platformu Oltu Koordinatörü Ulvi Öztaş ve İmam Hatip Lisesi müdürleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Heyet, Başkan Sekmen'e geçtiğimiz günlerde üniversiteye hazırlanan öğrenciler için dağıtımı gerçekleştirilen destek kitapları için teşekkür etti. Eğitime her zaman destek olunacağın ifade eden Sekmen, 'Geleceğimiz için eğitme destek vermek zorundayız' dedi. Sekmen, "Gençler bizim geleceğimizdir. Biz öğrencilerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize kaynak kitaplar dağıtıyoruz, inşa ettiğimiz Bilgi Evlerinde öğrencilerimiz için çalışma alanları oluşturuyoruz. Her şey bu ülkenin geleceği içindir. İstiyoruz ki bu şehrin çocukları en güzel üniversitelerde okusun. O gençler ülkenin yönetiminde söz sahibi olsun. Vatan severlikleriyle şehrimizi en güzel şekilde temsil etsin. Biz elimizden geldiğince bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca okullarımızın fiziki durumlarını da önemsiyoruz. Sorun olan okullarımıza hemen ekiplerimiz çalışma başlatıyor. Şuana kadar binlerce okulu onardık. Eğitimli toplumlar geleceğe ümit verir" diye konuştu.

