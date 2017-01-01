Başkan Sekmen'e 'Eğitime Destek' Teşekkürü
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ERZURUM (İHA) - AK Parti Oltu İlçe Başkanı Eftal Gülcü, İmam Hatipliler Platformu Başkanı Tekin Pınar, İmam Hatipliler Platformu Oltu Koordinatörü Ulvi Öztaş ve İmam Hatip Lisesi müdürleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Heyet, Başkan Sekmen'e geçtiğimiz günlerde üniversiteye hazırlanan öğrenciler için dağıtımı gerçekleştirilen destek kitapları için teşekkür etti. Eğitime her zaman destek olunacağın ifade eden Sekmen, 'Geleceğimiz için eğitme destek vermek zorundayız' dedi. Sekmen, "Gençler bizim geleceğimizdir. Biz öğrencilerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize kaynak kitaplar dağıtıyoruz, inşa ettiğimiz Bilgi Evlerinde öğrencilerimiz için çalışma alanları oluşturuyoruz. Her şey bu ülkenin geleceği içindir. İstiyoruz ki bu şehrin çocukları en güzel üniversitelerde okusun. O gençler ülkenin yönetiminde söz sahibi olsun. Vatan severlikleriyle şehrimizi en güzel şekilde temsil etsin. Biz elimizden geldiğince bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca okullarımızın fiziki durumlarını da önemsiyoruz. Sorun olan okullarımıza hemen ekiplerimiz çalışma başlatıyor. Şuana kadar binlerce okulu onardık. Eğitimli toplumlar geleceğe ümit verir" diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)
03.05.2017 16:45:05 TSI
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