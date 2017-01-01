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Erdemli Belediyesi, yeni yollar açmaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Erdemli Belediyesi, ilçe genelindeki mahallelerde yol genişletme ve asfalt hazırlama çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yol çalışmalarını Erdemli genelinde hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, ekiplerin şu anda Koyuncu Mahallesi Cumhuriyet sokakta yol genişletme ve asfalta hazırlama çalışmaları yaptığını söyledi. Havaların ısınmasıyla birlikte yol açma, genişletme, sıkıştırma, sıcak asfalta hazırlama ve sıcak asfalt çalışmaları yapıldığını kaydeden Tollu, "Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Her zaman ifade ediyoruz hizmette önceliğimiz her zaman yoldur. Yol olmadan hiçbir hizmetin sağlıklı bir şekilde yapılması mümkün değildir. Bu kapsamda imar uygulamalarıyla kesinleşen yollar hızlı bir şekilde açılmaya ve asfaltlanmaya devam ediliyor" dedi.

(KRY-Y)



03.05.2017 16:45:09 TSI

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