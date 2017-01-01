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Bartın'da 50 kişi istihdam edilecek



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın'da Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında 50 kişi daha istihdam edilecek.

2017 yılı İŞKUR Toplum yararına çalışma kapsamında işe başlatılan 500 kişiye ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 50 kişilik kontenjan daha aldıklarını belirten Milletvekili Tunç, Bartın'da böylece toplam 550 kişinin toplum yararına çalışma programları çerçevesinde istihdam edileceği bildirdi.

Milletvekili Yılmaz Tunç, açıklamasında, müracaatların İŞ-KUR Müdürlüğüne yapılacağını belirterek, kura sonucu belirlenecek kişilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İŞ-KUR Müdürlüğünce belirlenecek projelerde çalıştırılacağını söyledi.

(AY-RFK-Y)



03.05.2017 16:45:44 TSI

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