YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yamaç paraşütünde GAÜN gururu

Yamaç paraşütünde GAÜN gururu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Kayseri'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. Ayak yarışmasında GAÜN Havacılık Topluluğu üyesi Ayşenur Katı birinci oldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık Topluluğuna üye öğrenciler, Kayseri'de düzenlenen Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü tarafından ilk kez gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. Ayak yarışmasına katıldı. Yarışmada topluluk üyesi Ayşenur Katırcı bayanlar klasmanında birinci oldu. Katırcı'ya kupa ve madalyası Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Karakullukçu tarafından verildi. Alidağ Take Off'undan toplam beş görev uçuşunun yapıldığı ve iki gün süren yarışlara 28 ilden 100'e yakın sporcu katıldı.

Maraş'tan urfaya başarılı uçuşlar

Topluluk öğrencileri, Kahramanmaraş ili sınırları içerinde Narlı ilçesine bağlı Kardelen Take Off'unda ise eğitmenin gözetimde gerçekleşen uçuşlarla bölgenin 2017 mesafe uçuş sezonunu da açtı. Öğrencilerin en uzun uçuşu 4 saat 30 dakika sürerken, bu uçuşlarda Havacılık Topluluğu Eğitmeni Barış Çelik, sporcu İsa Kaya ve sporcu Ali Kavillioğlu 110.5 km ile Şanlıurfa girişine iniş yaptı. Sporcu Soner Kayış 92 km ile Şanlıurfa girişine inerken, Mahsun Deniz 30 km ile Yavuzeli ilçesine, Murat Kalak ise 21 km ile Gaziantep organize sanayi girişine indi.

GAÜN Havacılık Topluluğu Eğitmeni Barış Çelik, öğrencilerimizin bu başarısında başta Rektör Prof. Dr. Ali Gür'ün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar'ın ve Kültür Müdürlüğü ve Spor Daire Başkanlığının katkısının oldukça büyük olduğunu belirterek, Üniversite üst yönetiminin kültürel ve sportif faaliyetlere verdiği destekle daha da güçlendiklerini kaydetti.

(SD-Y)



03.05.2017 16:46:14 TSI

NNNN

