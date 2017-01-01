Kastamonu'da KKKA eğitimi verildi
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Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında sağlık personeline eğitim verildi.
Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi tarafından Halk Müdürlüğü toplantı salonunda Dr. Salim Tece ve Cengiz Büyükkapucu tarafından "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" konulu sağlık personeline hizmet içi eğitim verildi.
Eğitime Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kastamonu Merkez Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları ve müdürlükte staj yapan öğrenciler katıldı. Yapılan eğitimde KKKA hakkında eğitici belgesel izlendi. Sonrasında KKKA hakkında genel bilgiler verildi, önleme ve koruma önlemleri anlatıldı.
(Vİ-RFK-Y)
03.05.2017 16:46:32 TSI
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