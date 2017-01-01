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'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde kayısı rüzgarı esti

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:38
'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde kayısı rüzgarı esti
'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde kayısı rüzgarı esti

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MTSO olarak katıldıkları 'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi' nde Malatya kayısısını çok iyi bir şekilde tanıttıklarını söyleyerek, zirvenin kayısı için çok olumlu geçtiğini belirtti.
Ankara Ticaret Odası tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne MTSO olarak katıldıklarını anımsatan Erkoç, "Bu önemli zirveye biz de MTSO olarak katıldık ve orada stant açtık. Stantta da Malatya'mızın güzel kaysılarını dağıtma ve tanıtma fırsatı bulduk. Zirve kayısımız açısından çok olumlu geçti. Yapılan tanıtımların kayısımız adına çok güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
"Çok büyük mücadeleler verdik"
Başkan Erkoç, MTSO olarak, 2001 yılında kayısı için Türkiye Coğrafi İşaret Belgesini aldıklarını ve 2014 yılında başvurdukları Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesini de en kısa sürede alacaklarını kaydederek, "Bu önemli belge ile birlikte Türkiye'de tarım ürünleri arasında Aydın incirinden sonra Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesini alan ikinci ürün kayısı olacak. Bu kayısımız için çok ama çok önemli bir gelişme. Biz MTSO olarak bu iş için çok büyük mücadeleler verdik ve Allah'a hamd olsun dışarıdan destek almadan bu işi gerçekleştirdik" dedi.
"Bu konuyu ülke gündemine taşıyacağız"
Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesinin alınmasından sonra bütün Malatyalılara büyük görevler düştüğünü belirten Erkoç, "Belgeyi aldıktan sonra kayısıda denetim mekanizmasını oluşturmamız ve kayısımızı çok iyi tanıtmamız gerekiyor. Bunun yanında şehrin tüm dinamikleriyle bu konuyu Türkiye gündemine taşıyacağız. Kayısıda fiyat istikrarını da sağlarsak ben inanıyorum ki artık kayısımız hak ettiği yere gelecektir. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret damgasını ihraç ürünlerine vurarak dünya pazarına artık Avrupa tarafından tescillenmiş bir ürünü pazarlayacağız ve bu hepimizi çok mutlu edecek. Malatyamıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

03.05.2017 16:47:19 TSI
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