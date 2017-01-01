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Başkan Bakıcı kanal ıslah çalışmalarını inceledi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük'te devam eden DSİ kanal ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Su-Kanalizasyon Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Kanal Boyunda incelemelerde bulunan Başkan Bakıcı, personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bozüyük'ün çehresinin değişmesi için yapılan çalışmaların son derece önemli olduğunu belirten Başkan Bakıcı, "Bozüyük'ün değişmesi ve güzelleşmesi için yaptığımız çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Bizler kanal etrafındaki ıslah çalışmalarının önemini biliyor ve bu çalışmaların hızla tamamlanması için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Islah çalışmalarının tamamlanması ile Bozüyük'ümüzü boydan boya geçen kanalın neden olduğu kötü görüntü ortadan kalkacak ve şehrin görünüşü tamamen değişecek" dedi.

Kanal ıslah çalışmaları hızla devam ederken proje tamamlandığında Bozüyük Belediyesi'nin hükümet destekli projelerinden biri daha tamamlanmış olacak ve şehrin doğu ve batı yönlerindeki atıl ve çirkin görünüm tamamen ortadan kalkmış olacak.

(FSİ-Y)



03.05.2017 16:47:22 TSI

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