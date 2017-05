YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Bakıcı'dan personele yemekli İşçi Bayramı kutlaması

Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanlığı tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeni ile personel yemeği düzenlendi.

1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeni ile bu gün Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen yemek programına, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu, Hayrettin Eldemir, Mustafa Yürükcü ve Nazmi Kuru ile birlikte işçi ve memur olmak üzere tüm personel katıldı.

Hep birlikte yenilen yemeğin ve yapılan şükür duasının ardından personele hitap eden Başkan Bakıcı, 1 Mayıs'ın istirahat günü olması nedeni ile bu programı farklı bir günde programladıklarını belirterek, "İşte bugün birlikte olmak nasip oldu. Soframızı sizlerle birlikte paylaştık. Hep birlikte yemeğimizi yedik. Allah razı olsun, sizlerde geldiniz. Yaz geliyor nasip olursa dışarıda çalışan ekiplerimizle birlikte yoğun mesai günlerine başlıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ve sitemleri olacaktır. Bunlar gayet doğaldır, bunları hoş karşılıyoruz. Ama insanlarımızı kırmadan, dökmeden, talepler alınıp bir üstteki amirlerle birlikte görüşüldükten sonra çözüm aşamasına ulaşacaktır. Şimdi iki gün önce yerel bir gazetemizin Bozüyük'te yaptığı röportajları ve yorumlarını seyretmişsinizdir. Duymuşsunuzdur. Burada önemli olan bu memlekette hizmet ettiğinizin gözle görülür bir şekilde ortaya çıktığı bir belediye olmamızdır. Ben burada 4 yıldan beri görev yapıyorum. Herkesle görüşmeye gayret gösteriyorum. Yetişemediğim noktalar muhakkak olmuştur. 4 tane başkan yardımcımız ve müdürlerimiz var. Onlarla beraber sizler bu memlekete her alanda hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Yapmış olduğumuz her projede hepinizin ayrı ayrı emekleri var. Tek tek saymam yanlış olur. Ama en alttan en üste varıncaya kadar, memurumuzdan işçisine varıncaya kadar müteahhit çalışanımızdan, iş-kur çalışanımıza kadar her projede hepinizin farklı bir desteği var. O destekten dolayı da ben tekrar sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu sene üç projemiz daha devam ediyor. Onları da hızlı bir şekilde tamamlayıp açmak bize nasip olur inşallah. Sadece şunu her zaman söyledim, yine söylüyorum. Gerçekten çalışanlar olarak sizler mesleğinizi icra edin, en iyisini yapmaya çalışın. Farklı alanlarda farklı projeler yapılacaksa her birinin amiri ve müdürüne olduğu gibi taleplerinizi iletin. Biz gelişen büyüyen bir Bozüyük için çalışıyoruz. Önemli olan bizim şehrimizi en iyi şekilde, güzel bir şekilde temsil etmek. Hem de yapılan projelerimizle anılmak. Ve biz diyoruz ki bu memlekete en iyi projeleri sizlerle hayata geçiriyoruz. Çalışanlarımızla geçiriyoruz. Ne olursa olsun bu memlekete hizmet etmeye geldik. Bu 1 Mayıs'ta tekrar sizlerle beraber olduğumuz için Rabbimize şükürler olsun. İnşallah bu 1 Mayıs programlarını tekrar güzel bir bayram havasıyla geçirmeyi bizlere nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Yemeğin sonunda programdan oldukça memnun kalan personel Başkan Bakıcı'ya teşekkür ederek, "Başkanımız sağ olsun duyarlı davranarak bizlere yemekli 1 Mayıs kutlaması organize etti. Sayın Başkanımıza bize değer verdiği ve verdiği değeri böyle güzel bir organizasyonla gösterdiği için çok teşekkür ediyoruz" dediler.

03.05.2017 16:49:15 TSI

