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Ömerli Mahallesi sakinleri tozdan şikâyetçi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapımı tamamlanmayan yolun trafiğe açılması sonucu oluşan yoğun tozun evlerine dolduğunu belirten Ömerli Mahallesi sakinleri tedbir alınmasını istedi. Mahalle sakinleri yoğun tozdan 350 yataklı devlet hastanesinin de etkilendiğini söyledi.

Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Ömerli Mahallesi girişinde bozuk olan yoldan şikayet eden mahalle sakinleri, hastaneye giden yolun tamamlanmadan trafiğe açılması nedeniyle oluşan tozun evlerine girdiğini ifade etti.



300 metrelik yola geçici asfalt dökülsün

Yaklaşık 1,5 yıldır yapımı devam eden Zonguldak-Ereğli karayolunun hastane kavşağı civarında ki 300 metrelik kısmın sürekli bozulduğunu dile getiren mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Mahalle sakinleri "Hastane kavşağında 300 metrelik kısımda 1,5 yıldır büyük çile yaşanıyor. Buradan ambulanslar hasta taşıyor. Yolda oluşan büyük çukurlar sarsıntıya neden oluyor. Allah korusun bir hastamız bu yol yüzünden hayatını kaybetse bunun hesabını kim verecek. Çukurları mıcır ile kapatıyorlar ama iki sonra yine aynı çukurlar açılıyor. Ne olur buraya 5 santimde olsa geçici asfalt döksünler. Araçlar mahvoluyor. Ambulanslar hasta taşırken büyük sıkıntı yaşıyor. Burası hastane yolu. Milletvekilimiz, valimiz, kaymakamımız ve karayolları yetkililerinden buraya geçici olarak asfalt döktürmelerini istiyoruz" dedi.



"Mahalle tozdan geçilmiyor"

Ömerli Mahallesi sakinleri aynı güzergahta hastaneye gidiş ara yolun yapımı tamamlanmamasına rağmen trafiğe açıldığını ve yoldan kalkan tozların evlerine dolduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, "2 haftadır kapımızı penceremizi açamıyoruz. Yoldan kalkan tozlar evlerimizi doluyor. Yoğun tozdan binalarımız çamur gibi oldu. Burada 350 yataklı devlet hastanesi var. Her gün gelen binlerce hasta ve hastanede bu tozdan etkileniyor. Karayolları ekipleri yada belediyemiz o yolu ya trafiğe kapatsın yada asfaltını döküp bizi tozdan kurtarsın" diye konuştu.

Ömerli Mahallesi sakinleri çözümü kolay olan iki soruna da yetkililerin el atmasını beklediklerini söyledi.

(VK-OA-Y)



03.05.2017 16:49:42 TSI

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