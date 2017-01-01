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3. Altın Baklava Film Festivali Başladı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından yapılan ve patenti alınan "Altın Baklava Film Festivali"nin üçüncüsü, film gösterimleri ve ünlü isimlerin söyleşileriyle başladı.

HKÜ tarafından gelenekselleşerek her yıl yapılan Altın Baklava Film Festivalinin başlamasıyla, sinema severler Gaziantep'te bir araya geldi. İki gün sürecek olan ve bu yıl üçüncüsü yapılan film festivaline yoğun ilgi gözlemlendi. Yurt içi ve yurt dışında okuyan bütün üniversite öğrencilerine açık olan yarışma, kurmaca ve belgesel film kategorilerinde, 3. Altın Baklava Film Akademisine katılan yarışmacıların kıyasıya yarıştığı film şölenine dönüştü.

Ünlü Yönetmen Ömer Faruk Sorak'tan sinem severlere tavsiyeler

Vizontele, Gora, Yahşi Batı, 8 saniye, Aşk Tesadüfleri Sever gibi birçok sevilen filmi yöneten Ömer Faruk Sorak, HKÜ'de öğrencilerle buluştu. Kendinden, filmlerinden, hayatından bahseden ve öğrencilerin sorularını cevaplayan Sorak, yoğun ilgiyle karşılandı. Bir daha dünyaya gelsem yine sinema ile uğraşmak isterdim diyen Sorak, sinemayı çok sevdiğini, bu işi yapmak için de öncelikle sinemayı çok sevmek gerektiğini vurguladı. Ayrıca Sorak, sinema ile uğraşmak isteyen, film çekmek isteyen genç sinemacılara tavsiyelerde bulundu. Sorak, "Sinema ile uğraşmak öncelikle sinemayı çok sevmekle başlar. Genç sinemacılara en büyük tavsiyem asla yılmasınlar, pes etmesinler. Film çekmek, kaliteli çalışmalar yapmak elbette önemli ancak bunun kadar önemli olan bir şey ise çekilen filmi doğru yerlere ulaştırabilmektir. Eğer gençler bir film çektilerse, sosyal medyayı çok iyi kullanmaları gerekir. Sosyal medyadan gerekirse reklamlar verip filmlerini tanıtabilirler. Ayrıca genç yönetmenler çektikleri filmlerini mutlaka film yarışmalarına göndermelidirler. Ne kadar çok film yarışmasına filmlerini gönderirlerse o kadar çok yerde isimlerini duyururlar" dedi. Öğrencilerin sorularına cevap veren Sorak'a günün sonunda plaket takdim edildi.

Ünlü isimler Altın Baklava için Gaziantep'te

20 dakikadan kısa çeşitli konularda kurmaca ve belgesel filmlerin yer aldığı festivalin bu yıl ki teması, "Türkiye'de Tarih Yazanlar" olarak belirlendi. Tematik olarak seçilen filmler jüri özel ödülünü alacak. Üniversiteler arası film platformu olan festivalin juri başkanlığını, Hülya Koçyiğit yaptı. Jürisinde ise Engin Altan Düzyatan ve Ömer Faruk Sorak'ın yer aldığı festivalin gala ve ödül töreni ise 4 Mayıs'ta, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşecek ve kazanan filmlere ödüller verilecek.

Yarışma sonucu kategorilerinde başarı gösteren filmler gala gecesi başarı ödüllerini alacak. "Belgesel ve Kurmaca" kategorilerinde ayrı ayrı olarak dereceye giren ilk üç filme ise ödül verileceği yetkililer tarafından açıklandı.

(SD-Y)



03.05.2017 16:50:04 TSI

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