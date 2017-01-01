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Başkan Tarhan'dan Avrupa Bisiklet Yarışması'na bisikletle destek

- Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Mersin'in bu yıl ilk kez katıldığı Avrupa Bisiklet Yarışması'na 46 kişilik takımla katılan MTSO üyelerine, yarışma boyunca kullanmaları için 10 adet bisiklet verdi



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MERSİN (İHA) - Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin'in bu yıl ilk kez katıldığı Avrupa Bisiklet Yarışması'na 46 kişilik takımla katılan MTSO personeline, yarışma boyunca kullanmaları için 10 adet bisiklet verdi. Tarhan, yarışmaya kendisinin de katılacağını söyledi.

Mersin'in 50 Avrupa kentinde tanıtımına katkı sağlayacak Avrupa Bisiklet Yarışması başladı. 1-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek yarışmaya katılan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) personelinin bisikletleri Mezitli Belediyesi tarafından verildi. Başkan Neşet Tarhan'ın da katıldığı bisikletlerin teslim töreninde MTSO personeli bisikletleriyle mini bir şehir turu yaptı.

Teslim töreninde açıklama yapan Tarhan, Avrupa'dan 50 şehrin yer aldığı ve Türkiye'den sadece İzmir ve Mersin'in bulunduğu, Mersin'de yaşayanların indirdikleri bir uygulama ile yarışabildikleri yarışmaya Mezitli Belediyesi olarak kendisinin de katılacağını söyledi. Mezitli'yi bisiklet kenti yapmak istediklerini ifade eden Tarhan, "Bisikleti daha çok cazip kılmak ve gündemde tutmak için tüm fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Yaptığımız bisiklet yolları sonrası Sağlık Bakanlığımızın desteği ile yüzlerce bisikleti vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yollarda bu bisikletleri gördükçe mutluluğumuz ve heyecanımız katlanıyor. Avrupa Bisiklet Yarışması da kendimizi ve kentimizi tanıtmak için büyük bir fırsattır. Yine bu yarışmaya katılacak olan MTSO personelinin de bisikletlerini bizden alması önemli bir olaydır" dedi.

"Mezitli'nin bisiklet kenti olduğunu tüm Avrupa'ya duyuracağız"

Gün içerisinde bisiklet kullanmaya özen gösterdiğini belirten Tarhan, "Çevreci ve sağlıklı bir ulaşım farkındalığı yaratmayı hedefleyen, kent sakinlerinin bisiklet kullanım alışkanlıklarının arttırılması amacıyla düzenlenen bu yarışmaya ben de katılacağım. Bu yolla Mezitli'nin uluslararası platformlarda tanıtımı sağlanmış olacak. Mezitli Kart aracılığı ile 19 Mayıs'ta 119 bisiklet daha dağıtacağız. Tüm vatandaşlarımızın bu yarışmaya katılarak kentimizin tanıtılmasına katkı sağlamalarını istiyorum. Naviki adı verilen ve ücretsiz cep telefonlarına indirilen bu uygulamanın çalıştırılması ile Mersin'e yarışlarda destek sağlanacak. Bu yarışma tüm Avrupa'ya bisiklet kenti olduğumuzu göstermenin bir fırsatı olacaktır" diye konuştu.

(KYM-Y)



03.05.2017 16:50:10 TSI

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