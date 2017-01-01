YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Merkez Efendi Hastanesinde bir ilk

Merkez Efendi Hastanesinde bir ilk

- Manisa'da kesiksiz bağırsak kanseri ameliyatı



(Fotoğraflı)



Aykut Yeniçağ

MANİSA (İHA) - Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde, Manisa'da ilk olarak kesik açılmadan kapalı yöntemle bağırsak kanseri ameliyatı yapıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Kahya, kabızlık şikayetiyle Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada genel cerrahi servisine alınan Kahya'nın kalın bağırsağının alt kısmında kanser tespit edildi. Kahya Manisa'da ilk olarak kapalı yöntemle ameliyat edildi. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Utku Tantoğlu tarafından gerçekleştirilen kesiksiz kapalı bağırsak ameliyatı sonrasında Kahya sağlığına kavuştu. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi olarak artık özellikli tedavilerin yapabildiklerini söyleyen Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Habil Yücel, "Manisa'da ilk defa rektüm kanseri dediğimiz, bağırsağın alt kısmındaki kanseri kapalı bir yöntemle ameliyat etti. Bu anlamda da çok mutluyuz. Kendisini tebrik ediyorum. Merkez Efendi ailesi de olarak da böyle yeni hizmetlerin devamını getireceğiz" dedi.

Manisa'da ilk olarak kapalı yöntemle bağırsak ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Utku Tantoğlu ise, "Kapalı ameliyatlar günümüzde yeni yeni uygulanmaya başlanan ameliyatlar hasta açısından çok avantajları mevcut. Özellikle deliklerle yapıldığı için büyük kesilere gerek olmadığı için hastaların ağrıları çok az oluyor. Büyük kesilerin getirdiği komplikasyonlar olmadığı için hastalar açık ameliyatlara oranla çok daha hızlı bir şekilde günlük hayatlarına geri dönüyorlar. Hastamızı da ameliyat ettikten iki gün sonra hastamız taburculuk hale gelmişti. Nispeten büyükçe de bir ameliyattı. Hastaların iki, üç gün içerisinde taburcu edilebilmesi bu ameliyatların avantajları" diye konuştu.

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Kahya ise, hastanede muayeneye bile gelmediğini her şeyi doktoru Tantoğlu ile telefonda konuşarak halledebildiğini söyledi.

(AY-Y)



03.05.2017 16:50:17 TSI

NNNN

