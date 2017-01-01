YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. DKBB Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

DKBB Meclis Toplantısı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) 2017 Yılı I. Olağan Meclis Toplantısı, DKBB ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken Birlik Encümen üyeleri, Denetim Komisyonu Üyeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçimleri gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda; Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Coşkun Yılmaz ve Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu DKBB Encümen Üyeliğine yeniden seçildi.



Denetim komisyonu seçildi

Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Şalpazarı Belediye Meclisi Üyesi Hasan Karabayır ve Köprübaşı Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Aydın Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.



Plan ve Bütçe komisyonu seçildi

Gümüşhane Belediye Meclisi Üyesi Tayyar Demirel, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Derepazarı Belediye Başkanı Yakup Samangül, Doğankent Belediye Başkanı İlyas Patan ve Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Hatice Öztürk Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi.



2016 yılı kesin hesabı ve faaliyet raporu kabul edildi

DKBB 2017 Yılı I. Olağan Meclis Toplantısında, 2016 Yılı Kesin Hesabı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Buna göre DKBB'nin 2016 yılı toplam bütçe gideri 639 bin 505 TL ve toplam bütçe geliri 638 bin 947 TL olarak onaylandı. Gündemin beşinci sırasında bulunan 2016 Yılı Faaliyet Raporu toplantıda Genel Sekreter Mehmet Şentürk tarafından okunmasının ardından oylanırken ile kabul edildi.



5 belediye daha üye oldu

2016 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülüp karara bağlanmasından sonra gündemin altıncı sırasında bulunan yeni üyelik başvurusu bulunan Artvin Belediyesi, Gümüşgöze Belediyesi, Muradiye Belediyesi, Madenli Belediyesi ve İyidere Belediyesinin başvuruları oy birliği ile kabul edildi.

(OK-ÖS-Y)



03.05.2017 16:50:27 TSI

NNNN

