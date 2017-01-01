ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DKBB Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:41
DKBB Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
DKBB Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) 2017 Yılı I. Olağan Meclis Toplantısı, DKBB ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken Birlik Encümen üyeleri, Denetim Komisyonu Üyeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçimleri gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda; Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Coşkun Yılmaz ve Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu DKBB Encümen Üyeliğine yeniden seçildi.

Denetim komisyonu seçildi
Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Şalpazarı Belediye Meclisi Üyesi Hasan Karabayır ve Köprübaşı Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Aydın Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.

Plan ve Bütçe komisyonu seçildi
Gümüşhane Belediye Meclisi Üyesi Tayyar Demirel, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Derepazarı Belediye Başkanı Yakup Samangül, Doğankent Belediye Başkanı İlyas Patan ve Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Hatice Öztürk Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi.

2016 yılı kesin hesabı ve faaliyet raporu kabul edildi
DKBB 2017 Yılı I. Olağan Meclis Toplantısında, 2016 Yılı Kesin Hesabı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Buna göre DKBB'nin 2016 yılı toplam bütçe gideri 639 bin 505 TL ve toplam bütçe geliri 638 bin 947 TL olarak onaylandı. Gündemin beşinci sırasında bulunan 2016 Yılı Faaliyet Raporu toplantıda Genel Sekreter Mehmet Şentürk tarafından okunmasının ardından oylanırken ile kabul edildi.

5 belediye daha üye oldu
2016 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülüp karara bağlanmasından sonra gündemin altıncı sırasında bulunan yeni üyelik başvurusu bulunan Artvin Belediyesi, Gümüşgöze Belediyesi, Muradiye Belediyesi, Madenli Belediyesi ve İyidere Belediyesinin başvuruları oy birliği ile kabul edildi.
(OK-ÖS-Y)

03.05.2017 16:50:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Beslenme Dostu Okul&quot; projesi
YEREL

"BESLENME DOSTU OKUL" PROJESİ
Hafriyat kamyonları uydudan takip edilecek
YEREL

HAFRİYAT KAMYONLARI UYDUDAN TAKİP EDİLECEK
Trabzon'da &quot;Lise Tanıtım Günleri&quot; başladı
YEREL

TRABZON'DA "LİSE TANITIM GÜNLERİ" BAŞLADI
Arsin OSB Başkanı Erkut Çelebi Oldu
YEREL

ARSİN OSB BAŞKANI ERKUT ÇELEBİ OLDU
Ortahisar'da oryantiring heyecanı
YEREL

ORTAHİSAR'DA ORYANTİRİNG HEYECANI
Doğu Karadeniz ihracatında artış
YEREL

DOĞU KARADENİZ İHRACATINDA ARTIŞ
Trabzon'daki FETÖ davası
YEREL

TRABZON'DAKİ FETÖ DAVASI

Başkan Gümrükçüoğlu, Büyükşehir'in 3. yılını değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU, BÜYÜKŞEHİR'İN 3. YILINI DEĞERLENDİRDİ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu:
YEREL

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜMRÜKÇÜOĞLU:
Gazeteci yazar Albayrak kitaplarını imzaladı
YEREL

GAZETECİ YAZAR ALBAYRAK KİTAPLARINI İMZALADI
Sahte diplomayla öğretmenlik yapan kadının yargılandığı dava
YEREL

SAHTE DİPLOMAYLA ÖĞRETMENLİK YAPAN KADININ YARGILANDIĞI DAVA
18. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali başladı
YEREL

18. ULUSLARARASI KARADENİZ TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI
Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
YEREL

TRABZONSPOR'DA KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Yayla çocukları havuzla buluştu
YEREL

YAYLA ÇOCUKLARI HAVUZLA BULUŞTU
Trabzonspor, deplasmanda daha fazla puan topladı
YEREL

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA DAHA FAZLA PUAN TOPLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...