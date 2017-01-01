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Malatya Park'a uluslararası 4 ödül



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MALATYA (İHA) - Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, iletişim dünyasının en önemli ödülleri arasında gösterilen Hermes Creative Awards'dan 2 platin, 2 altın olmak üzere 4 dalda ödül kazandı.

Yeşilyurt Belediyesi'nin "Obezite ve Fiziksel Aktivite Haritası"nı çıkarmak için, İnönü Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği projenin bir kısmına ev sahipliği yaparak Hermes Awards'dan 4 büyük ödül almaya hak kazanan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi daha önce kazandığı ödüllere yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşıyor.

Sosyal sorumluluk projelerine her türlü desteği eksiksiz olarak veren Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 2016 yılında Stevie Awards yarışma platformundan 4, MarCom yarışma platformundan ise 5 ödül kazanırken 2017'de de, Hermes Creative Awards'dan kazandığı 4 ödül ile de alanındaki sürdürülebilir başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

(BT-SD-Y)



03.05.2017 16:50:46 TSI

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