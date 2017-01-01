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Edebiyat şölenine hazırlanan Ağaçlı'ya çocuk eli değdi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:42
Edebiyat şölenine hazırlanan Ağaçlı'ya çocuk eli değdi
Edebiyat şölenine hazırlanan Ağaçlı'ya çocuk eli değdi

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke'nin turizme açılan kapılarından biri olan Ağaçlı Mahallesinde Pazar günü yapılacak olan Edebiyat Şöleni için son hazırlıklar yapılıyor. Söke, Aydın, İzmir gibi çeşitli yerlerden şair ve yazarların katılacağı Ağaçlı Edebiyat Şöleninin hazırlanan program kapsamında renkli geçecek.
Söke Belediyesi tarafından düzenlenen Ağaçlı Edebiyat Şölenini mahalle sakinleri de heyecanla beklerken, Ağaçlı İlköğretim Okulu öğrencileri de emekleriyle katkı sağladı. Etkinlik alanındaki duvarlar öğrenciler tarafından boyandı. Boyama etkinliğinde Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş da öğrencileri yalnız bırakmadı. Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirterek; "Ağaçlı bundan böyle edebiyat şöleni gibi güzel bir etkinlikle de anılır hale gelecek. 7 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Ağaçlı Edebiyat Şölenine Söke ve tüm bölge halkımızı bekliyoruz" dedi.
Ağaçlı Edebiyat Şöleni kapsamında şiir ve müzik dinletileri, tiyatro gösterisi gibi sanatsal etkinliklerin yanında bu yıl ilki gerçekleştirilen Ağaçlı Öykü Yarışmasının ödülleri de sahiplerini bulacak. Müzik dinletisinde Semih Özgün-Doğan Kandaş (Klarnet ve Keman taksimi) sahne alacak. Zehra Altay ve Kadriye Alkan kadına karşı şiddeti konu alan iki kişilik oyunu sahneleyecek. Sanatsal ve sahne gösterileri saat 14.00'den itibaren izleyici ile buluşurken, sabah saatlerinden itibaren Edebiyat Şöleni kapsamında el emeği ürün ve gıda satış stantları, çocuk oyun grupları ile interaktif oyunlar gün boyu ziyaretçilerle buluşacak.
(LT-MB-Y)

03.05.2017 16:51:22 TSI
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