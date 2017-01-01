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Genç tasarımcıların çalışmalarını minik mankenler tanıttı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü tarafından hazırlanan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geri Dönüşüm ve Bitirme Projeleri Defilesi" düzenlendi.

GAÜN Mavera Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleşen defilede, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü 2. ve 4. Sınıf öğrencilerinin tasarımlarından oluşan çalışmaları GAÜN Kreş ve Anaokulu öğrencileri tanıttı. Programın açılışında konuşan GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, bu programın 23 Nisan 1920'yi anmak üzere düzenlenmiş olması ve modanın Türk insanının sanata, estetiğe verdiği önemini vurguladığı için iki güzel tarafı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bayraktar, "1920, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bir gün. Bizim için çok ayrı bir anlamı var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de bu anlamlı günü çocuklara gerçek ehline, sahibine emanet ederek ilelebet payidar olmasını hedeflemiştir" dedi.

Modada, tekstilde dünyada önemli bir yere sahip olduğumuzu ama birkaç metre bezden elde edilen karın birkaç yüz, birkaç bin katını onu modaya dönüştürerek elde edildiğini kaydeden Prof. Dr. Bayraktar, "Türk insanının güzel sanatlara yatkınlığı maalesef uzun süre ihmal edildi. Eğer biz ürettiğimiz malı modaya dönüştürür pazarlarsak, inanılmaz derecede yüksek kar marjı elde edebileceğiz. Bunun için bizim Güzel Sanatlar Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü çok güzel faaliyetlerde bulunuyor. Türk insanının sanat zevkini bir taraftan geliştirirken diğer taraftan da ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacak yeni düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.

Moda ve Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Çoruh, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü bu yıl ilk mezunlarını vereceğini söyleyerek, "İlk mezunlarımızla birlikte 23 Nisan çocuk defilemizde geçen sene ilkini düzenlemiştik. Bu sene de ikincisini düzenledik. Bu defileye 2. Sınıf öğrencilerimiz çocuk kıyafetleri, 4. Sınıf öğrencilerimizin hem geri dönüşüm projeleri hem de anne-çocuk konsepti adı altında karma bir defile olarak ortaya çıktı" diye konuştu. Çoruh, GAÜN Kreş ve Anaokulu öğretmen ve öğrencileri ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Defile sonrasında, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı Atık Denim Kumaşlar Sergisi gezildi.

(SD-Y)



03.05.2017 16:53:20 TSI

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