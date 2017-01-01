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3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle ilde görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Bitlis'teki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Uzunselvi, basın mensuplarının gününü kutladı. VEDAŞ İl Müdürü Uzunselvi, "Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günüdür. Bu vesileyle öncelikle Bitlis ilimizde faaliyet gösteren siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızı ofisinizde ziyaret edip, ardından yemekte bir araya gelmekten ve gününüzü birlikte kutlamaktan ziyadesiyle mutlu olduk. VEDAŞ olarak Van, Muş ve Hakkari ile Bitlis ilimizde elektrik dağıtım hizmetini en iyi şekilde sunma gayreti içerisinde olan bir şirketiz. İlimizi ve bölgemizi seviyor, hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kaçak elektrik kullanımını azalttıkça ve tahsilat oranını arttırdıkça, hizmet kalitesinde çok daha iyi bir seviyeye gelinecektir. İnsanlarımıza kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Her yıl katlanarak artan yatırımlarımıza ve teknolojik projelere büyük önem veriyoruz. Araç ve gereçlerimizi arttırıp kalifiye personeller yetiştirerek, tüm ekibimizle birlikte büyük bir heyecanla en iyi hizmeti verme azim ve kararlılığı içerisindeyiz. Her projemizde büyük desteğini gördüğümüz Yönetim Kurulu Başkanımız Kazım Türker'in de sizlere selamını ve kutlama mesajını iletiyorum. Siz basın mensubu arkadaşlar da, bölgemizde zor koşullar altında halkımızın haber alma hakkını koruyan ve bilgilendirme hizmetini sunan fedakar ve cefakar arkadaşlarımızsınız. Sizler, halkımızın özgür sesisiniz. Enerji hizmeti bizden, adil ve özgür kalem de sizden. Allah, o tuşa dokunan parmaklarınıza güç ve kuvvet versin, haktan ve adaletten ayırmasın. Doğru habercilik için koşturduğunuz ayaklarınıza ve cesur yüreklerinize sağlık olsun. VEDAŞ ailesi olarak siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızı, özverili ve etkin çalışmalarından dolayı yürekten kutluyoruz" diye konuştu.

(VO-MSA-Y)



03.05.2017 16:53:46 TSI

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