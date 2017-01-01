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Sokak hayvanları için mikroçip uygulaması



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda sokak hayvanları için mikroçip uygulamasına geçti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre belediyeler, sokak hayvanlarına mikroçip ve kulak küpesi takarak, bilgileri ve fotoğrafıyla birlikte Hayvan Koruma Bilgi Sistemi ( HAYBİS)'ne kaydedecek. 1 Mayıs 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren genelgeyi Malatya Büyükşehir Belediyesi uygulamaya başladı. Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, yayımlanan genelge doğrultusunda sokak hayvanlarının kayıt altına alınması için, her sokak hayvanına bir mikroçip ve kulak küpeleri takılacak. Ayrıca hayvanların fotoğrafları da çekilerek, bilgileri ile birlikte HAYBİS'e kaydedilecek.

Büyükşehir uygulamaya başladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından teşvik desteğinin de verileceği uygulama, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren uygulanmaya başlandı.

Milli Parklar Şube Müdürlüğünden 3 bin 500 adet mikroçip ve küpe temin eden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanlara mikroçip ve kulak küpesi takarak, gerekli bilgileri HAYBİS'e kaydetmeye başladı.

(BT-SD-Y)



03.05.2017 16:54:20 TSI

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