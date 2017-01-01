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Nilüfer'de spor şöleni sürüyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri heyecanlı müsabakalara sahne oluyor.

Belediye Başkanlığı, Nilüfer Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyespor Kulübü ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 16. Uluslararası Spor Şenlikleri, başladığı günden bu yana her gün çok sayıda müsabakaya sahne oluyor. Farklı branşlarda gerçekleşen karşılaşmalar öğrencilerin coşkusuna sahne oluyor. Ataevler Petank Sahası'nda düzenlenen Petank Küçükler Turnuvası'na 17 okuldan 116 öğrenci katıldı. Kızlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen müsabakalarda öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Küçük Kızlar kategorisinde Alara İlkokulu birincilik ve ikinciliği alırken, Marmara İlkokulu üçüncü, Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlkokulu da dördüncü oldu. Öğrenciler düzenlenen ödül töreni ile kupalarını ve madalyalarını Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Rahşan Duygu Tursun'un elinden aldı.

Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen hentbol maçlarının Yıldız Erkekler kategorisinde de şampiyonlar belirlendi. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleşen karşılaşmaların Yıldız Erkekler finalinde Nilüfer Şehitler Ortaokulu A Takımı ile ÇEK 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları A Takımı karşılaştı. Rakibini yenen Nilüfer Şehitler Ortaokulu A Takımı, Yıldız Erkekler kategorisinin şampiyonu oldu. ÇEK 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları B Takımı ise üçüncü oldu.

Hentbol Yıldız Kızlar finalinde de Dilek Özer Ortaokulu A Takımı ile Vahide Aktuğ Ortaokulu şampiyonluk mücadelesi verdi. Dilek Özer Ortaokulu A Takımı, Yıldız Kızlar kategorisinde şampiyonluk sevinci yaşadı. İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu da üçüncü olmaya hak kazandı.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın verdi.

Eskrimde de Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde karşılaşmalar oldu. Özel Sınav Okulları Demirci Kampüsü'nde gerçekleşen karşılaşmalarda Eskrim Yıldızlar'da Özel 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları birinci, Özel Kültür Okulları ikinci, İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu da üçüncü oldu.

Eskrim Küçükler'de de Özel Kültür Okulları birinci, Özel 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları ikinci, Özel Osmangazi Koleji üçüncü oldu. Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini

Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Rahşan Duygu Tursun verdi.

Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen Kurumlararası Voleybol Turnuvası da heyecana sahne oldu. Turnuvada Nilüfer Belediyesi personelinin oluşturduğu takım ile 14 okuldan öğretmenlerin oluşturduğu takımlar yer aldı.

Nilüfer Belediyesi takımı, turnuva finalinde Eşref Ergin İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri ile karşılaştı. Heyecanlı geçen karşılaşmada Nilüfer Belediyesi ekibi şampiyon oldu.

(MŞ)



03.05.2017 16:54:47 TSI

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