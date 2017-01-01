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UNESCO süreci yeniden başlıyor



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) -Yalova'da Yürüyen Köşk'ün UNUESCO Dünya Mirası Geçici Listesine kaydedilmesi için yapılan müracaat kabul edilmedi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eski Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu, Kent Konseyi Başkanı İsmail Mutlu, TÜRSAB Yalova BYK Başkanı Başol Haraç ve Yürüyen Köşk gönüllüsü Metin Erdoğan bir araya gelerek süreci değerlendirdi. UNESCO'ya yapılan müracaatı değerlendiren Salman, "Daha yolun başında olduğumuzu biliyoruz. Dünya mirası listesine girmek için müracaat edip 21 yıl bu süreci takip eden yerler var. Yürüyen Köşk Yalova'nın en büyük markası. Çevrecilerin sembolü. 1930'da çevreciliğin 'Ç' si dünya gündeminde yokken çınar ağacının yalnızca bir dalına zarar vermemek için raylar üzerinde kaydırılmış nadide bir eser. Yürüyen Köşk'ü tanıtmak için elimizden gelen her şeyin en iyisini ortaya koymaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

(SÇ-MŞ)



03.05.2017 16:56:31 TSI

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