ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

UNESCO süreci yeniden başlıyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:48
UNESCO süreci yeniden başlıyor
UNESCO süreci yeniden başlıyor

(Fotoğraflı)

Saim Çotuk
YALOVA (İHA) -Yalova'da Yürüyen Köşk'ün UNUESCO Dünya Mirası Geçici Listesine kaydedilmesi için yapılan müracaat kabul edilmedi.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eski Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu, Kent Konseyi Başkanı İsmail Mutlu, TÜRSAB Yalova BYK Başkanı Başol Haraç ve Yürüyen Köşk gönüllüsü Metin Erdoğan bir araya gelerek süreci değerlendirdi. UNESCO'ya yapılan müracaatı değerlendiren Salman, "Daha yolun başında olduğumuzu biliyoruz. Dünya mirası listesine girmek için müracaat edip 21 yıl bu süreci takip eden yerler var. Yürüyen Köşk Yalova'nın en büyük markası. Çevrecilerin sembolü. 1930'da çevreciliğin 'Ç' si dünya gündeminde yokken çınar ağacının yalnızca bir dalına zarar vermemek için raylar üzerinde kaydırılmış nadide bir eser. Yürüyen Köşk'ü tanıtmak için elimizden gelen her şeyin en iyisini ortaya koymaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.
(SÇ-MŞ)

03.05.2017 16:56:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yalova'da köylere 5.5 milyon TL'lik yatırım yapılacak
YEREL

YALOVA'DA KÖYLERE 5.5 MİLYON TL'LİK YATIRIM YAPILACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...